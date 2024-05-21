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Общество

Итоги конкурса субботников "Чисто.Культурно.ТОС" подвели в Нижнем Новгороде

22 мая 2024 17:13  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определили победителей конкурса субботников "Чисто.Культурно.ТОС". Как сообщает городской департаментй социальных коммуникаций и молодёжной политики, конкурс прошел в рамках месячника по благоустройству с 4 апреля по 15 мая. 

По данным департамента, горожане объединились в команды и наводили порядок на своих придомовых территориях, высаживали цветы, убирались в парках и скверах. Всего в конкурсе приняли участие 45 команд, в состав которых вошли более 600 нижегородцев.

Победителей конкурса определяли по итогам народного голосования. В итоге победу присудили восьми командам.

Командами-победителями в "Чисто.Культурно.ТОС" стали:
- "Ударницы с Заводской", Ленинский район;
- "Девчата с Агрокомбината", Канавинский район;
- "Сияние", Канавинский район;
- "Мы из Нового Доскино!", Автозаводский район;
- "Чистюли", Московский район;
- "СвИрчки", Сормовский район;
- "Чистые Печеры", Нижегородский район;
- "ДРУЖНО", Канавинский район.

В качестве приза им организуют экскурсионную поездку в город Арзамас.

Отмечается, что команда "Ударницы с Заводской" от ТОС "Молитовский затон" становятся победителями в третий раз подряд. А для команды "СвИрчки" от ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции это первая победа в конкурсе субботников.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают принять участие в экоакции "Зов природы"

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Теги:
Благоустройство Конкурсы Субботник
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