Нижегородцы могут стать участниками экоакции "Зов природы" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийской экологической акции "Зов природы", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках акции участники должны раздельно собрать отходы на лесной или прибрежной территории и сдать их в пункт приема или специальные контейнеры. Мусор, который невозможно отсортировать, необходимо будет поместить в бак для смешанных отходов.

По данным министерства экологии и природных ресурсов региона, раздельный сбор мусора сокращает объем отходов, которые попадают на полигоны, и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Более подробнее узнать о конкурсе можно на сайте конкурсзовприроды.рф

Ранее сообщалось, что экологическая акция "Встречай весну" прошла в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" прошел в Нижнем Новгороде.