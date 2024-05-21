Нижегородцы могут стать участниками экоакции "Зов природы"

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Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийской экологической акции "Зов природы", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В рамках акции участники должны раздельно собрать отходы на лесной или прибрежной территории и сдать их в пункт приема или специальные контейнеры. Мусор, который невозможно отсортировать, необходимо будет поместить в бак для смешанных отходов.
По данным министерства экологии и природных ресурсов региона, раздельный сбор мусора сокращает объем отходов, которые попадают на полигоны, и снижает негативное воздействие на окружающую среду.
Более подробнее узнать о конкурсе можно на сайте конкурсзовприроды.рф
Ранее сообщалось, что экологическая акция "Встречай весну" прошла в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" прошел в Нижнем Новгороде.
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