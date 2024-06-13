Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Советского района Нижнего Новгорода намерена подать в суд на подрядчика, который ремонтировал подземный переход у Дворца спорта. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на вопросы подписчиков в Вконтакте.

Нижегородка пожаловалась главе региона Глебу Никитину на затянувшийся ремонт пешеходного перехода около Дворца спорта.

Представители администрации Советского района ответили, что ремонт лестничного схода со стороны Дворца спорта проводился в 2021 году. Причем подрядчик не признал выявленные на лестнице дефекты гарантийным случаем.

"В настоящий момент ремонтом лестниц занимается другая подрядная организация, которая планирует завершить работы до 1 июля. После завершения ремонта администрация планирует обратиться в суд за защитой прав и привлечением прежнего подрядчика к ответственности за неисполнение гарантийных обязательств, с возмещением понесенных администрацией затрат", - пояснили в ведомстве.

После завершения ремонта на ступенях смонтируют противоскользящие ленты.

Напомним, на ремонт подземного перехода у Дворца спорта в Нижнем Новгороде было потрачено 2,7 млн рублей в 2021 году.

Также ранее сообщалось, что на ремонт этого перехода в 2024 году было выделено 3 млн рублей.