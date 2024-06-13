Защитник Дмитрий Стоцкий покидает ФК Пари НН
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Защитник Дмитрий Стоцкий покидает футбольный клуб "Пари НН". Как сообщается на официальном сайте клуба, у футболиста закончился контракт.
Двукратный бронзовый призер чемпионата России по футболу в составе "Краснодара" Дмитрий Стоцкий выступал за "Нижний Новгород" с 2021 года. За три года он провел за команду 71 матч, забив при этом 5 голов.
"ФК "Пари НН" благодарит Дмитрия за эти годы, проведенные вместе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится на сайте.
Напомним, нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что расположение команды покинул голкипер Артур Нигматуллин. Из "Пари НН" он перешел в казанский "Рубин.
Также сообщалось, что полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".
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