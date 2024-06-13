Защитник Дмитрий Стоцкий покидает ФК "Пари НН" Спорт

Защитник Дмитрий Стоцкий покидает ФК Пари НН Фото: tg-канал ФК "Пари НН"

Защитник Дмитрий Стоцкий покидает футбольный клуб "Пари НН". Как сообщается на официальном сайте клуба, у футболиста закончился контракт.

Двукратный бронзовый призер чемпионата России по футболу в составе "Краснодара" Дмитрий Стоцкий выступал за "Нижний Новгород" с 2021 года. За три года он провел за команду 71 матч, забив при этом 5 голов.

"ФК "Пари НН" благодарит Дмитрия за эти годы, проведенные вместе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится на сайте.

Напомним, нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что расположение команды покинул голкипер Артур Нигматуллин. Из "Пари НН" он перешел в казанский "Рубин.

Также сообщалось, что полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".