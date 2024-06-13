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Происшествия

Плантацию конопли обнаружили полицейские у жителей Заволжья

21 июня 2024 11:20  [107] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали в Заволжье двух ранее не судимых мужчин 1976 и 1983 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, они незаконно культивировали и хранили коноплю.

Во время обыска в доме одного из задержанных, сотрудники полиции обнаружили на чердаке и в гараже более 2 кг высушенной конопли, а на приусадебном участке росли 264 стебля этого наркосодержащего растения. Найденные растения изъяты.

Задержанные дали признательные показания, пояснив, что выращивали и хранили коноплю для личного потребления. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что жителя Выксы осудят за выращивание конопли в своем огороде.

Ранее сообщалось, что в Богородском районе обнаружена и ликвидирована нарколаборатория. Также сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе.

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Теги:
Наркотики Уголовное дело
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