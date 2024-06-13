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Общество

Пациентами "Поездов здоровья" с начала года стали более 24 тысяч нижегородцев

02 июля 2024 17:25  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" посетили более 400 населенных пунктов Нижегородской области за первые шесть месяцев текущего года. Региональный Минздрав подвел промежуточные итоги работы мобильно-диагностических комплексов.

По данным ведомства, пациентами мобильных комплексов стали уже более 24 тысяч человек, которые получили более 42 тысяч консультаций узких специалистов, а также прошли около 102 тысяч медицинских исследований.

В Минздраве Нижегородской области напомнили, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" "Поезда здоровья" оборудованы современным диагностическим оборудованием. Пациенты могут пройти такие исследования, как флюорография, маммография, ЭКГ, УЗИ, а также комплекс лабораторных исследований.

Еженедельно на выезды отправляются пять бригад медиков. В их числе такие узкие специалисты как кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи, онкологи, а также терапевты и врачи других специальностей.

Напомним, проект "Поезда здоровья" действует с 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Мобильно-диагностические комплексы носят имена знаменитых деятелей медицины, связанных с нижегородской землей: Павла Гусева, Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина и Николая Семашко.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч нижегородцев прошли профосмотры за 6 месяцев 2024 года.

Также сообщалось, что почти 20 амбулаторий появится в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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