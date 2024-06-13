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Экономика

Продажи новых авто в России за первое полугодие 2024 года выросли на 63%

02 июля 2024 18:14  [58] Экономика

В России за первое полугодие текущего года продажи новых автомобилей всех сегментов  достигли 844,5 тысяч рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Коммерсант, такие данные приводятся в отчёте Минпромторга.

Согласно информации, рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тысяч единиц. Это на 35% больше показателей за первые шесть месяцев прошлого года.

Рынок легковых машин по итогам первого полугодия вырос на 76%, а легковых коммерческих авто— на 41%. За январь-июнь текущего года в стране продано почти 59,5 тысяч грузовиков. Это на 3% ниже показателей прошлого года. При этом автобусов в первом полугодии продали на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Между тем, АвтоВАЗ приводит данные, согласно которым за прошедший июнь в России продали около 40 тысяч легковых автомобилей Lada, что почти на 43% превышает продажи июня прошлого года. Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года было продано более 217 тысяч автомобилей, что почти на 52% больше прошлогоднего результата.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость нового автомобиля в России упала ниже 3 млн рублей.

Также сообщалось, что с 1 июля российские банки ужесточили требования к выдаче автокредитов.

 

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Теги:
Автомобили Статистика
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