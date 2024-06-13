Благодаря нацпроекту производитель металлопродукции увеличил выработку в 1,5 раза

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Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "А-Сталь" подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании.
Как сообщает региональный Минпромторг, сталь с полимерным покрытием используют в строительстве, производстве бытовых приборов и в автомобилестроении. Ранее такую сталь привозили из-за рубежа. Но не так давно компания-резидент технопарка "Анкудиновка" "А-Сталь" начала производство в Нижегородской области.
По данным министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасову, предприятие хотело увеличить объем выпуска самого популярного продукта данного типа - ламинированных оцинкованных стальных рулонов.
Специалисты РЦК за шесть месяцев работы помогли решить ряд проблем и увеличить выработку на участке на 57%. Они выявили и устранили лишние движения оператора от пульта управления до стальной ленты, которые занимали до 300 минут в месяц, время цикла операции по заправке рулона сократилось на 19% - до 250 минут. Кроме того, эксперты Центра обучили бережливым технологиям 12 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров. В будущем эти специалисты смогут передавать свой опыт коллегам.
Получить подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно в центре "Мой бизнес". На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 262 предприятия региона.
Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.
Ранее сообщалось, что нижегородское предприятие в два раза сократило время выпуска спецавтомобилей благодаря нацпроекту.
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