Убийца малолетнего ребенка в Богородске получил пожизненный срок Происшествия

Житель Богородского района приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Суд установил, что 32-летний мужчина в августе 2018 года в Богородске увидел на детской площадке девочку, страдавшую хроническим заболеванием. Преступник посадил ребенка в машину и повез в безлюдное место рядом с одним из СНТ. Здесь мужчина задушил девочку, а тело спрятал.

Напомним, что уголовное дело возбудили после пропажи в Богородске Нижегородской области 9-летней Маши Люлиной в тот же день для организации полномасштабных поисковых мероприятий.

Как отметили в СУ СК по региону, преступника удалось установить спустя 2 года при проверке лиц, совершивших аналогичные преступления в Нижегородской области. Примечательно, что ранее он уже был осужден за совершение убийства аналогичным способом. Вину в совершении преступления мужчина не признал, однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.