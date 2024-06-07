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Происшествия

Убийца малолетнего ребенка в Богородске получил пожизненный срок

11 июня 2024 13:10  [116] Происшествия

Житель Богородского района приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Суд установил, что 32-летний мужчина в августе 2018 года в Богородске увидел на детской площадке девочку, страдавшую хроническим заболеванием. Преступник посадил ребенка в машину и повез в безлюдное место рядом с одним из СНТ. Здесь мужчина задушил девочку, а тело спрятал.

Напомним, что уголовное дело возбудили после пропажи в Богородске Нижегородской области 9-летней Маши Люлиной в тот же день для организации полномасштабных поисковых мероприятий.

Как отметили в СУ СК по региону, преступника удалось установить спустя 2 года при проверке лиц, совершивших аналогичные преступления в Нижегородской области. Примечательно, что ранее он уже был осужден за совершение убийства аналогичным способом.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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Теги:
Дети Преступления Убийство
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