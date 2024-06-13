Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в Автозаводском районе с 8 июля

Автозавод
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В Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц Автозаводского района. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
Таким образом ограничения будут действовать :
- с 00:01 8 июля до 23:59 14 июля нельзя будет проехать по Тяблинскому переулку на пересечении с трамвайными путями.
- с 00:01 8 июля до 23:59 21 июля движение будет прекращено по улице Коломенской на пересечении с трамвайными путями,
- с 00:01 8 июля до 23:59 21 июля – будет ограничено движение на улице Космической на пересечении с трамвайными путями.
В этой связи будет внесены изменения в маршруты общественного транспорта.
Автобусы А-20 пойдут по улицам Мончегорской, Орбели в обе стороны.
Автобусы А-68, Т-67 будут двигаться по улицам Янки Купалы, Коломенской улице в оба направления.
Автобусы Т-75 пустят по улице Минеева в оба направления.
Автобусы Т-87 будут курсировать по улицам Мончегорской, Орбели и Минеева в оба направления.
Кроме того, на указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.
Автомобилистам заранее рекомендую ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Студеной почти месяц будет закрыт для движения транспорта.
Кроме того сообщалось, что с 6 июля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Щербакова в Сормово.
Также сообщалось, что запущена в эксплуатацию дорога между ЖК "Анкудиновский парк" и проспектом Героев Донбасса.
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