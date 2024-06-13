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Общество

Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в Автозаводском районе с 8 июля

05 июля 2024 18:04  [84] Общество
Автозавод

Автозавод

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц Автозаводского района. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства,  это связано с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

Таким образом ограничения будут действовать : 

- с 00:01 8 июля до 23:59 14 июля нельзя будет проехать по Тяблинскому переулку на пересечении с трамвайными путями.

- с 00:01 8 июля до 23:59 21 июля движение будет прекращено по улице Коломенской на пересечении с трамвайными путями,

- с 00:01 8 июля до 23:59 21 июля – будет ограничено движение на улице Космической на пересечении с трамвайными путями.

В этой связи будет внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Автобусы А-20 пойдут  по улицам Мончегорской, Орбели в обе стороны.
Автобусы А-68, Т-67 будут двигаться по улицам Янки Купалы, Коломенской улице в оба направления.
Автобусы Т-75  пустят по улице Минеева в оба направления.
Автобусы Т-87 будут курсировать по улицам Мончегорской, Орбели и Минеева в оба направления.

Кроме того, на указанных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Автомобилистам заранее рекомендую ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Студеной почти месяц будет закрыт для движения транспорта.

Кроме того сообщалось, что с 6 июля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Щербакова в Сормово.

Также сообщалось, что запущена в эксплуатацию дорога между ЖК "Анкудиновский парк" и проспектом Героев Донбасса.

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Теги:
движение Дороги Ремонтные работы
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