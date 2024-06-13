Сертификаты на продвижение проектов получили 20 нижегородских соцпредпринимателей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двадцать социальных предпринимателей Нижегородской области стали обладателями сертификатов на продвижение своих проектов по итогам конкурса социальных проектов "Бизнес-мост".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сертификаты можно направить на проведение рекламной кампании: информацию о социальном проекте разместят на конструкциях наружной рекламы, на стендах в лифтах жилых домов, мониторах в общественных местах, а также в бизнес-центрах и городском транспорте.

Финал конкурса, который проводится Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии регионального министерства социальной политики и при поддержке генерального партнера конкурса рекламного агентства "Мост", прошел в формате очной защиты проектов.

Гостями и экспертами мероприятия стали министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, представители профильных министерств, Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области и другие.

В финал вышли проекты, которые направлены на помощь семьям, детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям и участникам специальной военной операции. Проекты оценивала конкурсная комиссия по нескольким критериям таким, как актуальность и социальная необходимость, социальный эффект, перспективность и т. д. В этом году на участие в конкурсе было подано 46 заявок, общий фонд конкурса был увеличен до 2,5 млн рублей. Почти половина суммы была выделена из регионального бюджета.

В Нижегородской области конкурс проводится в четвертый раз. За это время в Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области было подано около 240 заявок. Общая сумма финансирования составила 8,5 млн рублей.

Напомним, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области занимается развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте цисс52.рф. Деятельность центра ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 360 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании за полгода 2024 года.