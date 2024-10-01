Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание Общество

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова переходит на осенне-зимнее расписание.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в авиации переход на осенне-зимнее расписание проводится традиционно в последнее воскресенье октября.

Наполнение расписания происходило по заявкам от авиакомпаний на выполнение рейсов по определенному маршруту с заявленной частотой на весь сезон или определенные периоды. В программе полетов представлены регулярные, чартерные, внутрироссийские и зарубежные рейсы.

Например, на данный момент полетная программа осенне-зимнего расписания из Нижнего Новгорода включает 21 направление. Из них 6 зарубежных и 15 внутрироссийских. Обслуживать полёты будут 13 авиакомпаний.

Отправиться прямым рейсом из Нижнего Новгорода за рубеж можно будет в Баку, Ереван, Минск, Ташкент, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, напрямую вылететь из столицы Приволжья по России можно будет в Архангельск, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Оренбург, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень, Уфу.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до последнего воскресенья марта 2025 года. Отмечается, что сезонное расписание носит предварительный характер и может меняться на протяжении сезона.

Более подробно о периодах, частоте и времени вылета возможно узнать на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание".

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода временно закрывали утром 22 октября.