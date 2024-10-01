Доля современных новостроек в доле жилья Нижнего Новгорода составляет 1% Общество

В Нижнем Новгороде доля жилых домов, построенных за последние пять лет, составляет 1%. Такие данные приводят аналитики сервиса Яндекс Недвижимость.

Лидерами среди городов-миллионников по числу современных жилых зданий в доле застройки оказались Краснодар (5,9%), Волгоград (3,2%) и Красноярск (3%). Нижний Новгород в данном рейтинге занимает 15 место.

При этом цены на квартиры в новостройках в разных районах заметно отличаются. Так, самые доступные варианты, по данным на октябрь 2024 года, продаются в Канавинском районе: цена за квадратный метр в квартире в ЖК 2023 года постройки составляет 107 тысяч руб. В Советском районе цена на квартиру в жилом доме 2022 года постройки составит около 190 тысяч руб./кв.м.

Самые дорогие готовые новые метры в домах 2019-2024 гг. предлагаются в Нижегородском районе, где цены в новостройках стартуют от 147 тысяч и доходят до 422 тысяч рублей за квадратный метр.