Офисное здание около ЖК "Георгиевский" в Нижнем Новгороде переоборудуют в гостиницу

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Проект реконструкции офисного здания под гостиницу на улице Минина, 6а в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Застройщиком выступает ООО "Вива шиппинг групп" (г. Нижний Новгород)
Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Орбитек", ООО Фирма "СС Проект" и ООО "Проектриск".
По данным открытых источников в офисном здании, расположенном рядом с ЖК "Георгиевский", располагается турагентство, юридическое бюро, центр дополнительного профессионального образования и другие.
Напомним, московский девелопер построит гостиницу у трассы М-12 в Нижегородской области.
Также ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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