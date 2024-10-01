Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 13:36  [77] Нижегородская школа №110 стала победителем Всероссийского конкурса музеев "Солдаты Великого Отечества"
24 октября 2024 13:20  [71] Офисное здание около ЖК "Георгиевский" в Нижнем Новгороде переоборудуют в гостиницу
24 октября 2024 13:02  [125] Благоустройство Губернаторского сада в Нижегородском кремле обойдется в 284 млн рублей
24 октября 2024 12:57  [102] Интервальное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС 24-25 октября
24 октября 2024 12:32  [127] Участникам программы "Время героев" показали производственную систему ГАЗ
24 октября 2024 12:24  [124] Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А"
24 октября 2024 12:06  [134] Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
24 октября 2024 11:41  [178] Новое здание для нижегородского минспорта хотят купить за 159 млн рублей
24 октября 2024 11:22  [158] Дзержинские депутаты обсудили вопрос содержания школьных стадионов
24 октября 2024 11:10  [167] Еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области
Общество

Офисное здание около ЖК "Георгиевский" в Нижнем Новгороде переоборудуют в гостиницу

24 октября 2024 13:20  [71] Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Проект реконструкции офисного здания под гостиницу на улице Минина, 6а в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Застройщиком выступает ООО "Вива шиппинг групп" (г. Нижний Новгород)
Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Орбитек", ООО Фирма "СС Проект" и ООО "Проектриск".

По данным открытых источников в офисном здании, расположенном рядом с ЖК "Георгиевский", располагается турагентство, юридическое бюро, центр дополнительного профессионального образования и другие.

Напомним, московский девелопер построит гостиницу у трассы М-12 в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2024 16:40  [1022] Гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph