Сеть полигонов для изучения углерода заложили в Нижегородской области

Три тестовых полигона для комплексного изучения запасов углерода в почве заложено в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе филиала Рослесинфорга "Поволжский леспроект".

Согласно информации, впервые работы проходили на зарастающих сельскохозяйственных землях в рамках создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ).

На каждом из тестовых полигонов специалисты Поволжского леспроекта собрали базовые данные о лесных экосистемах: определили тип, возраст, высоту деревьев и кустарников, оценили санитарное состояние леса, а также взяли образцы трав, лесной подстилки и почвы для лабораторных исследований. В итоге будет выяснено, сколько CO2 поглощают леса и сколько отдают в атмосферу.

Над ВИП ГЗ работают более 40 научных и производственных организаций по всей стране. Всего до 2030 года Рослесинфорг создаст свыше 1000 тестовых полигонов.

"Участие в ВИП ГЗ – возможность внести свой вклад в создание национальной системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов. Полученная информация позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики, а также повысит эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики", — прокомментировал директор Поволжского леспроекта Павел Лебедев.

Напомним, Нижегородская область в 2021 году подавала заявку на право стать площадкой, где построят карбоновый полигон. Презентация проекта состоялась в Москве в ходе экспертной сессии по стратегии низкоуглеродного развития России. Тогда в качестве вариантов размещения объекта рассматривалась одна из площадок ННГУ им. Лобачевского, Керженский заповедник и заказник "Пустынский".

СПРАВКА:

Карбоновый полигон – это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других параметров, заметно влияющих на изменение климата.

Создание сети карбоновых полигонов стало особо актуально после введения Европейским союзом углеродного сбора на импортные товары. При ценообразовании теперь учитывается количество углерод (СО2), которое регион, производящий продукт, выделяет. На товаре должна быть соответствующая маркировка.