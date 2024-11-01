IT-специалисты чаще всего подвергались атаке хакеров в III квартале 2024 года Общество

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IT-специалисты чаще остальных подвергались атакам в III квартале 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в исследовании Positive Technologies.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число атак на частных лиц и на организации выросло на 15%. Специалисты установили, что одними из самых атакуемых физических лиц стали IT-специалисты (13%). В основном атаки (72%) совершались с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО). Для заражения им злоумышленники использовали фейковые собеседования, менеджеры пакетов и публичных репозиториев, а также вредоносную рекламу.

"Рост числа атак на IT-специалистов, помимо финансовой выгоды, можно объяснить желанием перейти к более крупным целям, например к компаниям, в которых они работают. Кроме того, используя IT-специалистов в качестве начальной точки атаки, киберпреступники могут вклиниться в цепочку поставок программного обеспечения и нанести непоправимый вред большому количеству организаций. В 2024 году такие атаки происходили как минимум раз в два дня", - рассказала младший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Беседина.

При применении тактики подставных собеседований кибермошенники проводят фиктивное интервью, на котором вынуждают разработчика загрузить ВПО. Преступники используют разные способы воздействия: например, решение задачи может требовать загрузки вредоносного кода, а приложение для видеоконференции может содержать ВПО.

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