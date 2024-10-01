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Бизнес

"Солар": хакеры стали чаще атаковать малый и средний бизнес в российских регионах

07 октября 2024 16:04  [38] Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности):

"Мы фиксируем тренд на перемещение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе (ЦФО) на представителей малого и среднего бизнеса в других регионах России. В частности, в I полугодии 2024 года мы зафиксировали значительный рост атак на организации Поволжья (в 6 раз, до 47 тыс.), Сибири (в 3 раза, до 24 тыс.) и Урала (в 3 раза, до 50 тыс.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также хакеры стали чаще использовать мультивекторные DDoS-атаки, которые включают несколько типов атак одновременно, что усложняет как защиту от них, так и процесс устранения последствий. Еще больше страдает малый бизнес, так как ему сложно выстроить защиту с учетом высокой стоимости решений. 

Помимо этого, злоумышленники стали чаще переходить от использования традиционных ботнетов из зараженных IoT-устройств к нелегальной аренде вычислительных мощностей на территории России. Злоумышленники арендуют мощность с помощью подставных юридических и физических лиц. Дело в том, что умные IoT-устройства (умные холодильники, камеры наблюдения и т.д.), обладают ограниченными вычислительными ресурсами, которые снижают эффективность ботнетов, построенных на таких устройствах. А аренда серверов и виртуальных машин в российских дата-центрах дает хакерам доступ к более производительным ресурсам. Это позволяет им значительно усиливать мощность и интенсивность своих атак, а также обходить фильтрацию по географическому местоположению, который многие компании используют как инструмент защиты. 

Организациям необходимо постоянно совершенствовать свои меры кибербезопасности, внедрять многоуровневую защиту и проводить регулярные проверки уязвимостей. Небольшим компаниям мы рекомендуем использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе сразу несколько инструментов для защиты своего онлайн-ресурса. Только такой подход позволит минимизировать риски и сократить ущерб от DDoS-атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы".

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Теги:
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