Более 1,5 млн рублей перевел на счета мошенников житель Балахны Происшествия

Житель Балахны лишился крупной денежной суммы, спасая свои сбережения от мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 36-летнему местному жителю позвонили неизвестные, которые сообщили о том, что по его банковскому счету проводятся сомнительные операции. Чтобы сохранить сбережения, мужчине предложили перевести деньги на "безопасный" счет. Кроме того, мошенники убедили нижегородца оформить кредит на сумму около 1,3 млн рублей.

Пойдя на поводу у злоумышленников, житель Балахны перевел на продиктованные злоумышленником счета личные накопления и кредитные деньги в общей сумме более 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что очередной нижегородец пострадал от финансовых мошенниц с сайта знакомств.