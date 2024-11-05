Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 ноября будет приостановлено движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением кино- и видеосъемок

Ограничения будут действовать с 00:01 до 19:00 по улице Канавинской - на участке от улицы Вокзальной до улицы Прокофьева и по улице Даля - на участке от улицы Алеши Пешкова до улицы Литвинова. Помимо этого, с 18:00 10 ноября до 20:00 11 ноября будет временно ограничена остановка транспорта на улице Карла Маркса в районе дома №30.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря.