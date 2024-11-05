Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2024 14:13  [61] Работу Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" высоко оценили на федеральном уровне
08 ноября 2024 14:07  [80] Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма
08 ноября 2024 13:39  [103] Новая единая форма появилась у работников нижегородской скорой помощи
08 ноября 2024 13:24  [100] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 9 и 11 ноября
08 ноября 2024 12:57  [118] Обновленные межмуниципальные центры управления открыли в 16 муниципалитетах Нижегородской области
08 ноября 2024 12:35  [116] Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 11:36  [156] Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области
08 ноября 2024 11:15  [163] Нижегородцам дали рекомендации по борьбе с тревожностью
08 ноября 2024 10:50  [197] Нижегородский минстрой разрешил реконструировать заброшку на Черниговской под культурный центр
08 ноября 2024 10:27  [206] Депутаты Госдумы напомнили предпенсионерам про дополнительные выходные
Общество

Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма

08 ноября 2024 14:07  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 ноября будет приостановлено движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением кино- и видеосъемок

Ограничения будут действовать с 00:01 до 19:00 по улице Канавинской - на участке от улицы Вокзальной до улицы Прокофьева и по улице Даля - на участке от улицы Алеши Пешкова до улицы Литвинова.

Помимо этого, с 18:00 10 ноября до 20:00 11 ноября будет временно ограничена остановка транспорта на улице Карла Маркса в районе дома №30.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2024 13:31  [432] Парковку транспортных средств ограничат в переулке Плодовом с 27 ноября
01 ноября 2024 14:34  [620] Ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря
31 октября 2024 14:13  [557] Двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской
31 октября 2024 07:58  [577] Дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября
30 октября 2024 18:54  [593] Парковку запретят на участке улицы Интернациональной с 20 ноября
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph