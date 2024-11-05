Парковку на участках улицы Медицинской ограничат с 9 декабря

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В Нижнем Новгороде с 9 декабря на участках улицы Медицинской в районе дома №2А будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, изменения в организации движения вводятся для обеспечения организации третьей полосы для движения по улице Медицинской при выезде на проспект Гагарина и беспрепятственного проезда машин.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.
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