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Общество

Парковку на участках улицы Медицинской ограничат с 9 декабря

19 ноября 2024 15:28  [95] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 9 декабря на участках улицы Медицинской в районе дома №2А будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает городской департамент  транспорта и дорожного хозяйства, изменения в организации движения вводятся для обеспечения организации третьей полосы для движения по улице Медицинской при выезде на проспект Гагарина и беспрепятственного проезда машин.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.

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Теги:
Парковка Транспорт Транспортные ограничения
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