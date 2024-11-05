Парковку на участках улицы Медицинской ограничат с 9 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 9 декабря на участках улицы Медицинской в районе дома №2А будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, изменения в организации движения вводятся для обеспечения организации третьей полосы для движения по улице Медицинской при выезде на проспект Гагарина и беспрепятственного проезда машин.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.