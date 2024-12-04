Глеб Никитин: "Нижегородские волонтёры каждый день меняют к лучшему жизнь региона" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). В праздничный день добровольцев поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородские волонтёры каждый день меняют к лучшему жизнь региона. Вы делаете тысячи добрых дел и в каждое добавляете частичку своей души. Вы всегда готовы помочь, никогда не остаетесь в стороне от чужого горя, искренне оказываете поддержку тем, кто в ней нуждается. Ежегодно волонтёрское движение прирастает новыми неравнодушными участниками. Вы проводите также большую работу по созданию положительного образа региона, участвуете во всех крупных мероприятиях, общаетесь с людьми, заряжаете хорошим настроением. Пусть эта энергия в вас никогда не иссякает!" - отметил Глеб Никитин.

В Нижегородской области, по данным АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", в волонтёрском движении участвует более 260 тысяч человек во всех муниципалитетах. На территории региона активно ведется работа по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей на базе штабов #МЫВМЕСТЕ.

В 2024 году Нижегородская область заняла первое место среди всех регионов России по результатам мониторинга эффективности деятельности штабов #МЫВМЕСТЕ через систему "ОНФ.Помощь".

Кроме того, "Волонтёрский центр Нижегородской области" занял первое место в общероссийском рейтинге среди 140 245 организаций на платформе "ДОБРО.РФ", а четыре нижегородских Добро.Центра вошли в топ-150 лидеров по итогам годового мониторинга.

Также в 2024 году проект "Образ Победы", реализуемый региональным отделением движения "Волонтёры Победы", вошёл в топ-100 лучших проектов по версии Фонда президентских грантов. В рамках проекта на территории региона было создано и открыто 286 арт-объектов, среди них - 67 муралов в честь героев специальной военной операции и 75 граффити, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

"В этом году наш волонтерский центр отметил первую годовщину своей работы. Этот год стал для нас временем новых достижений и открытий, символом нашего единства. Мы стали первыми не только в пределах региона, но и страны. Открыли новые общественные пространства для добровольцев, провели большое количество обучающих семинаров, мероприятий, объединяли людей новыми смыслами и идеями. Благодарю каждого, кто движется с нами в одном направлении, и поздравляю единомышленников с Днём добровольца!" - сказала генеральный директор АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Заметных результатов удалось достичь и в привлечении федеральных средств на реализацию комплексной программы развития добровольчества — в этом году Нижегородская область в шестой раз была признана победителем Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", благодаря чему уже в будущем году получит субсидию в размере 7,5 млн рублей.

На территории региона были реализованы мероприятия и образовательные программы для лидеров добровольческих организаций. Так, более 200 человек стали участниками образовательной программы «Лидеры добровольчества Нижегородской области». 300 представителей добровольческих организаций из 29 регионов России стали делегатами регионального форума лучших волонтерских практик поддержки участников СВО «Купно за едино». Более 4 тысяч представителей активной молодежи собрали межмуниципальные слеты добровольцев Нижегородской области.

Одним из ключевых направлений стала разработка региональной Стратегии развития добровольчества до 2026 года. На территории региона при поддержке правительства Нижегородской области внедрена 31 мера поддержки для волонтеров, среди которых особой популярностью пользуются бесплатная транспортная "Доброкарта", бесплатная сотовая связь, "Культурная карта", почетный знак "За служение людям", компенсация проезда для волонтеров старше 35 лет и другие.

Также благодаря поддержке Волонтерского центра были выделены денежные средства на открытие восьми новых центров общественного развития "Добро.Центр". Их создание будет способствовать укреплению культуры добровольчества как естественной нормы жизни в обществе.

Проводится большая работа по поддержке участников спецоперации и их семей – на передовую были отправлены 23 транспортных средства и более 2 400 тонн гуманитарной помощи, социально-бытовую помощь получили более 1 тысячи семей военнослужащих, совершено 835 гуманитарных миссий, проведена спартакиада для семей военнослужащих в День защиты детей и другие акции.

В 2024 году от Нижегородской области на международную премию #МЫВМЕСТЕ было подано 659 заявок. Регион стал одним из лидеров по числу победителей регионального этапа — его победителями стали 36 человек, а пятеро лучших представят регион в финале премии, который пройдет в Москве с 5 до 7 декабря.