Движение перекроют на улице Айвазовского в Нижнем Новгороде с 14 по 18 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Айвазовского на участке между улицами Семафорной и Ухтомского.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать с 8:00 14 декабря до 18:00 18 декабря

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь. Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.

Кроме того сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря.