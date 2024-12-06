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Общество

Движение перекроют на улице Айвазовского в Нижнем Новгороде с 14 по 18 декабря

13 декабря 2024 14:08  [94] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Айвазовского на участке между улицами Семафорной и Ухтомского.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать с 8:00 14 декабря до 18:00 18 декабря

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь. Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.

Кроме того сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспортные ограничения
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