Движение перекроют на улице Айвазовского в Нижнем Новгороде с 14 по 18 декабря

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В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Айвазовского на участке между улицами Семафорной и Ухтомского.
Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать с 8:00 14 декабря до 18:00 18 декабря
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь. Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.
Кроме того сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря.
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