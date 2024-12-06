Эксперт-мониторинг событий с 6 по 13 декабря 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Сирийский гамбит", "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - прямая линия", "Отечественная миграционная политика требует перемен".

Федеральная тема – Сирийский гамбит

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов считает, что главным политическим трендом последнего времени стали события в Сирии, изменившие весь расклад в этой стране.

"За 11 дней оппозиционная Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) сумела взять под контроль все крупнейшие города страны, включая Алеппо, Хаму, Хомс, а также столицу страны - Дамаск. Башар Асад вынужден был выехать в Россию, что подвело черту под его 24-летним правлением, а в целом и под 53-летним периодом нахождения в Сирии у власти семьи Асадов.

Во многих информационных и аналитических изданиях распространяются различные версии происходящего, включая идею "большой сделки", при которой Россия сознательно "уступила" Сирию в обмен на Украину. Говорится также о фатальной неготовности армии Асада и разведок РФ и Ирана к раннему предупреждению готовящегося наступления оппозиции. Естественно, в этой связи актуализировались вопросы о выгодоприобретателях и проигравших, а также о будущем развитии ситуации. Наконец, пока не ясно, как это отразится на глобальной расстановке сил.

Прежде всего, следует отметить, что, к сожалению, произошедшее не является чем-то неестественным для Сирии. Страна уже давно находится в состоянии войны всех против всех. Прекращение огня в 2020 году не привело к устранению причин кровавых столкновений. Сирия по-прежнему оставалась разделенной на зоны влияния с широким вовлечением внешних сил. Большую часть территории контролировало в целом светское правительство Асада с опорой на российское и иранское военное присутствие, а также при поддержке проиранских сил, главным образом, ливанской Хезболлы. Пределы влияния асадовского политического режима проистекают из его конфессиональной принадлежности. Семья Асада представляет религиозное меньшинство из западной прибрежной части страны – алавитов. По большому счёту далеко не все в исламском мире признают это течение исламским. В 1973 году при Хафезе Асаде в Сирии даже приняли новую Конституцию, из которой была изъята статья с требованием, чтобы президент страны обязательно был мусульманином. Именно поэтому власть партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения) и обоих Асадов всегда была под прицелом радикальных исламистских, прежде всего суннитских группировок. Так было в 1976-1982, когда была предпринята масштабная попытка исламистов, прежде всего на территории Хамы, свергнуть Хафеза Асада. Во многом поэтому Сирия имела натянутые отношения с Ираком, где у власти находилась хотя и родственная Партия Баас во главе с Саддамом Хуссейном, но опирающаяся на суннитскую часть населения. В свою очередь на фоне ирано-иракской войны 1980-1988 годов и особенно после окончания Холодной войны стала формироваться геополитическая ось - Тегеран-Дамаск-ливанская Хезболла.

Так, до 27 ноября 2024 года, то есть до даты начала наступления оппозиции на Алеппо, 70% всех иностранных военных объектов в Сирии были иранскими. Понятно, что смена власти в Дамаске - это, прежде всего, потенциальный удар по интересам Ирана. На севере страны в провинции (мухафазе) Идлиб сохранялось присутствие антиасадовской оппозиции, включая и протурецкие формирования Сирийской национальной армии. Неудивительно, что многие наблюдатели именно Турцию называют основным выгодополучателем смены власти в Сирии. Тем не менее основную силу здесь представляет ХТШ, во многом являющаяся конгломератом разрозненных политических движений от откровенных исламистов Аль-Каиды (запрещена на территории РФ – прим.) до различных течений националистов. Присутствие и влияние Турции обусловлено расселением в северных районах Сирии этнически родственных туркоманов, а также наличием демилитаризированных зон для сдерживания курдов. Однако говорить об однозначном усилении Анкары пока преждевременно. Например, широко тиражируемая идея о скором возобновлении строительства турецкого газопровода Катар-Европа по территории Сирии, что якобы тормозил Асад с подачи России, выглядит малореалистичной, поскольку вряд ли кто-то решится на многомиллиардные долгосрочные инвестиции на территорию, будущее которой практически невозможно предсказать. Скорее у Турции интерес в проецировании силы в отношении Сирии лежит в плоскости курдской проблемы, и почти 3 миллионов сирийских беженцев, которые до сих пор проживают в 5 восточных провинциях Турции, влияя на демографическую и социально-экономическую ситуацию в этих регионах. Идеи неоосманизма, в рамках которых Турция стремится к усилению контроля над арабскими провинциями бывшей Османской империи, возможно и имеют место в средне- и долгосрочной перспективе, однако в настоящий момент маловероятно, что Анкара всерьёз планирует брать на себя ответственность в стране, где ситуация может радикально меняться за менее чем две недели. Установление отношений с ХТШ также объясняется обеспокоенностью Анкары присутствием огромного числа сирийских беженцев на своей территории, которые чаще всего находятся именно на антиасадовских позициях. В медийных источниках даже была информация, что Эрдоган предлагал Асаду сделку в плане возвращения хотя бы части беженцев на родину, однако получил отказ, и якобы это спровоцировало Анкару на более решительные действия.

Не меньшую озабоченность для турецких властей вызывает курдская проблема. Курдское население, представляющее 10% населения Сирии контролирует до 15% её территории и традиционно рассматривается как проамериканская сила. С началом наступления оппозиции курды объявили мобилизацию, и уже были первые столкновения между курдскими Демократическими силами Сирии (ДСС) с ТХШ. В первые дни событий многие высказывали предположение, что курды могут пойти на тактический союз с правительством Асада. После падения Дамаска стала появляться информация, что интенсифицировались контакты курдов с Израилем, ещё одной стороной, вовлеченной в сирийские события из-за оккупации Голанских высот. С начала декабря Израиль начал расширять зону оккупации ("зону безопасности"), одновременно нанося упреждающие удары по инфраструктуре бывшей правительственной Сирийской арабской армии с целью не допустить перехода этих активов в руки новых властей. По сути, для Израиля ситуация ухудшилась, поскольку вместо светского правительства Асада, пусть и унаследовавшего антиизраильскую внешнеполитическую линию, но не в агрессивном её варианте, еврейское государство может получить более враждебную силу на своих северных границах, где находятся спорные территории. Прошла информация, что приход к власти в Дамаске ХТШ даже приветствовался Хамасом.

По состоянию на настоящее время можно констатировать, что в целом рассматриваемые события происходят в логике ближневосточного политического процесса. Возможно даже, что изначально операция ХТШ и не была направлена на свержение власти во всей Сирии. Однако события пошли развиваться по модели "карточного домика". Не следует забывать, что Сирийская арабская армия была серьёзно ослаблена турецкой войсковой операцией "Весенний щит" в конце февраля-начале марта 2020, понеся значительные потери в кадровом составе военнослужащих, а также потеряв свыше 100 единиц тяжелой бронетехники, артиллерии и средств ПВО. Фактически они понесли урон, сопоставимый с двух-трёх месячными потерями ВСУ на полях сражений специальной военной операции, при условии, что украинским войскам их западные союзники, так или иначе, компенсируют большую часть потерь. Другими словами, находящиеся в более худших условиях, сирийские правительственные войска так и не сумели восстановить свой потенциал. При этом есть информация, что Башар Асад отвергал предложения о военной помощи со стороны РФ и Ирана, допуская лишь присутствие их военных объектов на своей территории. Трудно сказать, насколько точна эта информация, однако нужно принимать во внимание уже упомянутый хрупкий внутриполитический баланс внутри Сирии, чтобы понимать осторожность, с которой любой глава этого государства вынужден расставлять внешнеполитические приоритеты. Неудивительно, что и новые власти по некоторым источникам не стали возражать против сохранения российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

В качестве итога следует сказать, что события в Сирии ни в коем случае не следует рассматривать как некое "поражение" российской дипломатии. Со свержением Асада ситуация здесь способна только усложниться, втягивая различные стороны и создавая угрозы региональной стабильности. Более того, она способно актуализировать противоречия, ранее выражавшиеся в достаточно скрытой форме, например, турецко-израильские. При этом присутствие даже в минимальном масштабе налагает на любую сторону ответственность, в том числе и в области гуманитарных вопросов. Скорее всего, такими же соображениями руководствовалось и правительство в Тегеране, заявившее о выводе своих регулярных частей и Корпуса стражей исламской революции".

Региональная тема – Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - прямая линия

Эксперт "Минин-центра", журналист, политолог, член Союза писателей России Валерий Киселёв отмечает, что это был четвертый масштабный разговор губернатора с нижегородцами. Стоит напомнить тем, кто подзабыл и не следит за быстротекущим временем, что идёт второй срок Глеба Никитина на посту губернатора. Очередная "прямая линия", в ходе которой можно было задать любой вопрос на беспокоящую жизненную или острую проблему, готовилась вполне профессионально и ненавязчиво, знали о ней даже во всех медвежьих уголках области.

Губернатор держался и на вопросы отвечал, надо отдать должное, уверенно. Впрочем, в самом начале встречи Глеб Сергеевич сказал, что постоянно получает сотни вопросов от граждан, поэтому в курсе наиболее животрепещущих тем, даже сам назвал одну из главных, по его мнению – организацию работы транспорта в Нижнем Новгороде.

Сразу же стоит напомнить, что по данным руководителя Центра управления региона Алексея Ушакова, присутствовавшего на "прямой линии", с начала года сюда поступило и было обработано 262 тысячи сообщений от жителей области. Что за этой огромной цифрой? Наверное, не только благодарности за успешную работу всех ветвей власти региона. Цифра сама по себе внушительная, она не может не беспокоить, за каждым таким сообщением какие-то проблемы, которые, может быть, не решаются давно, и без вмешательства губернатора не могут быть решены. В ходе "прямой линии" поступило еще более 6 тысяч вопросов, после её окончания – еще свыше тысячи. Все эти обращения обеспокоенных граждан предстоит разложить по темам, по полочкам, распределить по ответственным руководящим лицам – в правительстве региона, в муниципалитетах, а там - подготовить надлежащие ответы, чтобы все обозначенные проблемы в итоге были бы решены.

Итак, первая тема прошедшей "прямой линии" связи губернатора с населением — работа общественного транспорта. Впрочем, для многих нижегородцев, особенно имеющих личный автотранспорт, она вряд ли в приоритете. В области более 1,5 миллиона личных автомашин, если в каждую из них посадить по 4 человека, то, в случае чего, нижегородцы могут не только все уехать, но и прихватить с собой тысячи соседей – из Чувашии, Мордовии, например. Немало и таких граждан, которые годами на машинах не ездят, а на работу ходят пешком. Во дворах практически всех домов и микрорайонов – сотни, а то и тысячи автомашин, на улицах их – потоки ежедневно, в любую погоду. И все же нельзя не признать, что транспортная проблема беспокоит многие тысячи горожан. Есть жалобы на организацию маршрутов, интервалы движения. Однако невозможно не замечать, что на улицах Нижнего Новгорода за последнее время стало больше новых автобусов, идёт и масштабная реконструкция трамвайных путей. Да, новая маршрутная сеть обновляется, но все же уже не первый год. Хотелось бы, чтобы это работа проводилась быстрее. Губернатор Глеб Никитин уверенно заявил, что ситуация по каждому маршруту отслеживается детально и пообещал, что с нового года заработает система брутто-контрактов для перевозчиков. Правда, она сразу в два с половиной раза потребует увеличения затрат на общественный транспорт из областного бюджета. Но задумана-то она специалистами и именно для удобства пассажиров. Будет ли от этой системы толк – посмотрим. Надеемся, что, что всё будет просчитано заранее.

Не мог губернатор не заметить и беспокойства части граждан к объявленному переносу сроков пуска новой ветки метро в нагорной части от станции "Горьковской" до площади Сенной. Заверил, что финансирование этого проекта обеспечено в полном объёме. А задержка появилась – тому есть объективные причины. Какие – это уже технические детали. Конечно, неплохо бы заранее уметь предвидеть проблемы, и помнить хорошую поговорку портных "Семь раз отмерь, потом отрежь", но жизнь есть жизнь, всего не предусмотришь. В целом же работу метростроевцев Глеб Никитин оценил так: "Неплохо". Обычно такая оценка в школах означает всего лишь твёрдую тройку. Будем надеяться, что придёт время, и метростроевцы в Нижнем Новгороде возьмут и стахановские темпы. Лишь бы они не перешли потом в аврал, который нередко приводит к ухудшению качества работ. Беспокоит и то, оказывается, что правительство области не может командовать подрядчиком на строительстве новых станций метро. Вряд ли сбежит подрядчик, но мало ли что…

Транспорт ездит в основном по дорогам, поэтому следующей темой "прямой линии" стала – дороги. Только за последние годы в Нижегородской области было отремонтировано 4800 километров дорог, прозвучало на этой встрече с губернатором. Цифра внушительная, нельзя не согласиться. Еще 870 километров планируется отремонтировать за ближайшие два года. На ход работ по ремонту дорог в городе и в области можно действительно смотреть с оптимизмом.

А что с такой больной для многих темой как здравоохранение? Вроде бы и так за последние годы сделано системно и много, и новых планов – громадьё, вплоть до создания "Города здоровья", "Квартала здоровья", межрайонных медицинских центров, и новые кадры в медицину идут. Но жалоб от жителей на здравоохранение, именно как на систему, поступает немало. Врачей по-прежнему не хватает. Особенно узких специальностей. На эту тему губернатор Глеб Никитин высказался вполне чётко: идет оснащение новым оборудованием больниц и поликлиник, планомерно идёт и долгожданный ремонт, где это требуется. А главная цель здравоохранения, как он отметил - создание многопрофильных больниц самого высокого уровня.

Много вопросов задавали граждане и по такой вечной теме как работа ЖКХ. Особенно много – из Балахны. Губернатор заверил балахнинцев, что "на уровне правительства региона уже выработан план по улучшению ситуации". Остается балахнинцам некоторое время подождать.

Были на тему ЖКХ и такие жалобы, решить которые можно было звонком ближайшему сантехнику Афоне или его диспетчеру. Но, наверное, жители давно уже отчаялись звонить этим Афоням и их диспетчерам… Остаётся надеяться, что все подобные жалобы будут расписаны по ДУКам и ЖЭКам, а там этих "специалистов" еще раз пропесочат как следует.

Были во время этой "прямой линии" с губернатором подняты и такие проблемы, которые волнуют очень немногих, да еще и так, что ни о чём другом они и думать не могут. Например, о нижегородской школе гребли, которую якобы собираются закрыть. Звонили из Дзержинска, беспокоились, что вырубят лесной массив и построят по соседству швейную фабрику. Решения по этим проблемам губернатор объявил тут же на "прямой линии".

Немало было обращений от беспокойных граждан и по обсуждаемому объединению Нижнего Новгорода и городского округа Кстово. Свою позицию на эту тему высказали депутаты обоих городов, предстоят и общественные слушания. Мнений и нюансов много, далеко не все понимают, что последует за таким объединением. Губернатор отметил, что, плюсы точно ощутят все. Какие точно – это уже другой вопрос, да и не сразу появится такое ощущение. А вот статус микрорайона Анкудиновка, формально входящий в Кстовский муниципальный округ, а фактически находящийся чуть ли не внутри Нижнего Новгорода, давно бы можно было узаконить.

Были вопросы губернатору, связанные и со Специальной военной операцией. Некоторые нижегородцы не понимают: зачем тратить деньги на торжественные и праздничные мероприятия, если их можно направить на помощь нашим бойцам. Губернатор Глеб Никитин совершенно справедливо отметил, что во время Великой Отечественной войны праздники отмечали. С этим-то никто не спорит. Достаточно вспомнить фронтовые бригады артистов или хотя бы фильм "В бой идут одни старики" о поющей эскадрилье. Еще Суворов говорил, что песня удваивает силу армии. Да, на праздничные мероприятия (их было 40, как прозвучало на встрече с губернатором) было выделено из бюджета 700 миллионов рублей, а на гуманитарные конвои – более двух миллиардов, плюс 380 миллионов внебюджетных средства, да на выплаты военнослужащим и их семьям — 10 млрд рублей. Дело в том, кому пошли эти 700 млн рублей. Нижний Новгород буквально через 2-3 дня после этой "прямой линии" звание "Культурной столицы России" торжественно передал по эстафете городу Грозному. Казалось бы, если Нижний Новгород был "культурной столицей", то, просто по логике, и артисты на этих праздничных мероприятиях должны быть свои. Однако приглашали их почему-то из другой столицы – Москвы. Хотя у нас много и своих талантливых, замечательных артистов, ансамблей. И расходы на их выступления могли бы быть гораздо скромнее, чем приходится платить москвичам, да и концертов было бы не 40, а гораздо больше.

В 2025 году Нижний Новгород станет столицей Всемирного фестиваля молодёжи. В гости к нам приедут тысячи молодых людей из разных стран мира. Это будет мероприятие федерального масштаба. Хотя, не исключаю, найдутся критики, которые будут против организации такого фестиваля.

Два с половиной часа губернатор Глеб Никитин выслушивал вопросы нижегородцев и давал на них ответы. Обозначено огромное количество самых разных тем и проблем, которые предстоит решить команде губернатора Глеба Никитина. Что-то можно будет решить просто по звонку главе какого-нибудь района или учреждения из Нижегородского кремля, решению какой-то проблемы поможет короткое совещание со специалистами, а где-то может понадобиться и личное вмешательство губернатора.

Есть на чем поразмыслить и над такими высказываниями губернатора: "Идеал недостижим в принципе, его нет нигде. Но в общем и целом мы удовлетворены теми тенденциями, которые складываются в большинстве направлений". Хотелось бы пожелать команде губернатора успехов во всех грандиозных начинаниях, в продвижении всех намеченных проектов во благо нашей области, но и побольше самокритики. Не будем оспаривать и слова губернатора: "Никто, кто не разбирается, не имеет морального права нас обвинить, что мы что-то не делаем".

Понятно, что руководству области хотелось бы показать регион привлекательным для инвесторов, центральных властей, туристов. Так ведь и нижегородцы не против инвесторов, центральных властей, если они что-то делают действительно полезное. И туристам, гостям города –только рады.

Прозвучало на "прямой линии" и такое из уст губернатора: "Дорогие нижегородцы, не становитесь заложниками чужих интересов. Вдумывайтесь, вслушивайтесь, перепроверяйте информацию. Не надо следовать шаблонным мыслям, что власть всегда обманывает".

Конечно, будем вдумываться и вслушиваться, и информацию перепроверять. А как же иначе?

"Прямая линия" связи губернатора с населением региона – форма взаимодействия интересная и важная, но почему бы не подумать о большой пресс-конференции Глеба Никитина и отдельно со средствами массовой информации? Журналисты, работающие в районных изданиях, часто хорошо знают местные проблемы, точней задают вопросы, а потом могут контролировать решение проблем совместно с властями".

Муниципальная тема – Отечественная миграционная политика требует перемен

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что решение Правительства Нижегородской области о расширении запрета на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году является обоснованной мерой, обусловленной текущей экономической ситуацией и национальными интересами государства.

"Чрезмерное использование иностранной рабочей силы, не согласованное с реальными потребностями народного хозяйства, наносит ущерб развитию национальной экономики, вызывает угрозы и риски национальной безопасности и ведет к негативным последствиям как для принимающей стороны, так и для самих мигрантов. Об угрозах национальной безопасности России в миграционной сфере недавно заявил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, отметивший рост активности международных террористических организаций, направленной на осуществление вербовки мигрантов из стран Центральноазиатского региона.

С этой точки зрения неконтролируемый поток мигрантов несет в себе угрозу формирования террористических ячеек на территории страны. Проблематике угроз национальной безопасности в миграционной сфере была посвящена научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм V. 3.0: миграционный аспект национальной безопасности" в Нижнем Новгороде в сентябре 2024 года, организованная Правительством Нижегородской области.

С одной стороны, интересы национальной безопасности заставляют государство принимать меры по борьбе с нелегальной миграцией, с другой – определяют задачи по ограничению трудовой миграции как таковой, снижению ее роли в национальной экономике. Речь идет о необходимости формирования экономически обусловленной миграционной политики. В современных условиях наиболее адекватными вариантами решения данной проблемы представляется распространение практик организованного целевого набора, а также вахтового метода, о чем заявил советник Президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Внедрение данных практик позволит предотвратить формирование замкнутых анклавов и нагрузки на местную социальную инфраструктуру. В русле данных инициатив можно рассматривать принятие Государственной Думой РФ во втором и третьем чтении законопроекта, который устанавливает запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не знающих русского языка. Одновременно важной задачей является привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными компетенциями. Примером является опыт Нижегородской области по содействию переселению в регион выходцев из западных стран, разделяющих традиционные культурные ценности российского общества.

При этом следует отметить, что регулирование процессов трудовой миграции не исчерпывается только разработкой и принятием ограничительных мер на законодательном уровне. Сегодня назрела необходимость реформирования самой организации отечественного производства. Так, на VI федеральном форуме "Производительность 360", посвященном обсуждению итогов реализации одноименного нацпроекта, заместитель главы администрации Президента РФ Максим Орешкин отметил, что эра дешевого труда в российской экономике завершилась. Данное обстоятельство требует в самое ближайшее время обеспечить повышение производительности труда, чего, в свою очередь, невозможно достичь без инвестиций в новые технологии, автоматизации производства и внедрения искусственного интеллекта. Экстенсивный подход, основанный на использовании дешевой рабочей силы, в современных условиях должен уступить место технологиям бережливого производства, развитой логистике и сбыту продукции.

Созданный в Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта "Производительность 360" региональный центр компетенций в 2019 году был признан лучшим в России. Уже сегодня он помогает компаниям региона внедрять в производство новые технологии. Поэтому работодателям, заинтересованном в успешном развитии производства, необходимо проявить ответственный подход и начать работать на перспективу".