Нижегородское ООО "Новый Завод" стало участником нацпроекта Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Новый Завод" из Нижнего Новгорода стало 275-м участником национального проекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания с 2014 года производит фургоны, спецтехнику, спецавтомобили и прицепы.

Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). В течение шести месяцев они проведут на ООО "Новый Завод" консультации и помогут внедрить эффективные технологии. После выбора пилотного участка предстоит анализ производственных процессов и выработка мер по их улучшению. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение по основам бережливого производства. Ожидается, что это позволит повысить производительность труда, сократить издержки и внедрить передовые технологии управления производственными процессами.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в национальном проекте "Производительность труда" уже участвуют пять региональных компаний, которые занимаются производством автотранспортных средств. Например, ООО "Автомаш" благодаря помощи экспертов РЦК увеличило выработку более чем на 13%, и сократило время производства более чем на 28%. Кроме того, эксперты обучили 19 сотрудников современным инструментам бережливого производства

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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