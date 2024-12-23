Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Сокращение количества документов для записи в детский сад
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
26 декабря 2024 16:58  [78] Глеб Никитин признан губернатором года по версии "ПолитБрокер"
26 декабря 2024 13:40  [165] Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024 08:55  [222] Политические итоги года: версия ФоРГО
23 декабря 2024 15:21  [456] Глеб Никитин поблагодарил глав МСУ за деятельность по нацпроектам
23 декабря 2024 13:29  [743] И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области стала Дарья Шунаева
20 декабря 2024 19:12  [1080] Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 декабря 2024 года от АНО "Минин-центр"
20 декабря 2024 13:47  [715] Евгения Костина единогласно избрали первым заместителем председателя Гордумы
19 декабря 2024 17:49  [848] Иван Разуваев назначен руководителем Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области
19 декабря 2024 15:22  [930] Нижегородцы спросили у Владимира Путина про жилье и газификацию
19 декабря 2024 12:20  [541] Прием заявок на Всероссийскую муниципальную Премию "Служение" открылся в ВАРМСУ
Политика

Глеб Никитин признан губернатором года по версии "ПолитБрокер"

26 декабря 2024 16:58  [78] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Глава Нижегородской области Глеб Никитин стал губернатором года по версии "ПолитБрокер", сообщает Telegram-канал "Биржи губернаторов".

Итоговый результат определился суммой баллов за предыдущие месяцы.

Эксперты назвали Глеба Никитина безоговорочным лидером, он получил 34 балла из 36.

"Глеб Сергеевич доказал, что нет пределу совершенства и что в любой сфере можно найти свои секреты успеха", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов в ноябре.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph