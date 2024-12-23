Глеб Никитин признан губернатором года по версии "ПолитБрокер"

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин стал губернатором года по версии "ПолитБрокер", сообщает Telegram-канал "Биржи губернаторов".
Итоговый результат определился суммой баллов за предыдущие месяцы.
Эксперты назвали Глеба Никитина безоговорочным лидером, он получил 34 балла из 36.
"Глеб Сергеевич доказал, что нет пределу совершенства и что в любой сфере можно найти свои секреты успеха", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов в ноябре.
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