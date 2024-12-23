Более 40 пьяных водителей задержали в Нижнем Новгороде в праздничные выходные Происшествия

Фото: Кира Мишина

В период новогодних каникул - с 29 декабря по 8 января - на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, в которых 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, одна из этих аварий произошла по вине пьяного водителя. Кроме того, в период праздников привлечено к административной ответственности 43 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, причём трое из них сели нетрезвыми за руль повторно.

Также было зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего. Так, 1 января около 18:35 на проспекте Гагарина, 182 42-летний водитель Geely выехал на "встречку", где столкнулся с "Ладой". В результате аварии пострадали водитель отечественной легковушки и двое пассажиров, среди которых - годовалый ребёнок.