Полицейские охраняют порядок в районе взрыва газа в Богородске

Общественный порядок на месте взрыва бытового газа в Богородске поддерживают полицейские.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские обеспечивают безопасность имущества, оставленного в квартирах эвакуированных граждан, и предотвращают возможные противоправные действия в отношении него.
Напомним, взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске вечером 17 января. По официальной информации, после взрыва загорелась крыша дома. Также обрушилась межквартирная перегородка.
В результате ЧП пострадала пожилая женщина. В общей сложности из горящего здания были спасены семь человек. На месте работали более 70 специалистов и 24 единицы техники.
Место происшествия посетили Богородский прокурор Константин Ларюшин и глава Богородского района Алексей Коротков.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
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