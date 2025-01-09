Полицейские охраняют порядок в районе взрыва газа в Богородске Общество

Общественный порядок на месте взрыва бытового газа в Богородске поддерживают полицейские.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские обеспечивают безопасность имущества, оставленного в квартирах эвакуированных граждан, и предотвращают возможные противоправные действия в отношении него.

Напомним, взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске вечером 17 января. По официальной информации, после взрыва загорелась крыша дома. Также обрушилась межквартирная перегородка.

В результате ЧП пострадала пожилая женщина. В общей сложности из горящего здания были спасены семь человек. На месте работали более 70 специалистов и 24 единицы техники.

Место происшествия посетили Богородский прокурор Константин Ларюшин и глава Богородского района Алексей Коротков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.