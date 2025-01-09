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Политика

Вадим Андрюхин: "Требуется разумное сочетание цифрового анализа и прямой связи с жителями"

23 января 2025 15:38  [104] Политика

Нижегородская область стала первым регионом в России, где начала действовать цифровая аналитическая панель управления регионом – дашборд губернатора. Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, прибывший в Нижний Новгород для пуска системы, заявил, что до 1 апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года все российские регионы будут подключены к системе. 

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Любое усовершенствование системы управления можно только приветствовать. Методы цифровых технологий здесь не являются исключением - в такой век живем. Тем не менее, здесь есть две проблемы, на которые хочется обратить внимание.

Первая - эти технологии очень уязвимы с точки зрения враждебного внешнего внедрения. Примеры использования "цифры" мошенниками или спецслужбами недружественных стран, а также тяжелые последствия такого использования в виде хищения средств граждан или проведения настоящих терактов у нас всех на виду. Не хотелось бы, чтобы такая судьба ожидала и новый управленческий проект - иначе серьезный ущерб грозит не отдельным людям, а всему региону. 

Вторая проблема. Излишнее увлечение цифрой порой отрывает управленцев и чиновников от реальных проблем - людей, экономики, социальных задач. Ибо многие проблемы можно узнать и решить не в абстрактом анализе и не дистанционно, а лишь в живом общении, и даже в разборе ситуации на месте. Поэтому требуется разумное сочетание цифрового анализа и прямой связи с регионом, его жителями. Очень хочется надеяться, что при внедрении новой "цифры" все эти нюансы учитываются".

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Теги:
Вадим Андрюхин Глеб Никитин Дмитрий Григоренко
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