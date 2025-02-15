ХК "Торпедо" уступил "Спартаку" в результативном матче Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от московского "Спартака" в выездной игре, которая прошла 15 февраля на льду "Мегаспорта". Встреча завершилась со счетом 4:7.

"Автозаводцы" начали матч уверенно, забросив три шайбы уже в первом периоде. Отличились Антон Силаев, Китон Томпсон и Богдан Конюшков. Во втором игровом отрезке Кирилл Воронин увеличил преимущество "Торпедо", однако "Спартак" смог ответить первой шайбой.

Решающим стал третий период, в котором москвичи доминировали и забросили шесть безответных шайб. Последний гол "Спартака" был оформлен всего за три секунды до финального свистка.