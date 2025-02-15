Евгений Семенов: "Нижегородские власти прекрасно осознают потенциал гражданского применения дронов" Общество

Нижегородский Минздрав, действуя в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в кооперации с "Горький Тех" и компанией "Клеверкоптер" провели успешные испытания грузового медицинского беспилотника.

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Оборонно-промышленный комплекс всегда играет роль драйвера научно-технического развития и служит источником роста национальной экономики. Однако, важнейшим обстоятельством здесь является то, что разрабатываемые ОПК технологии нередко становятся технологиями двойного назначения.

Так, специальная военная операция обнаружила экстренную потребность в развитии беспилотных авиасистем, но руководство страны, подошло к решению этого вопроса масштабно. Запуская национальный проект БАС, правительство России ориентировало инженеров и промышленников страны на разработку и производство продуктов, базирующихся на основе универсальных технологий, которые в равной степени могли бы быть использованы как в военной, так и в гражданской сферах.

Именно по этому пути пошли нижегородские разработчики. Проведенные испытания свидетельствуют о том, что в регионе прекрасно осознают потенциал гражданского применения беспилотных авиасистем. Полагаю, что правительство Нижегородской области проводя подобные испытания участвует в национальном конкурентном процессе в результате которого формируется новая перспективная отрасль. БАС-индустрия в недалеком будущем – это серьезные государственные и частные инвестиции, инновационный научно-промышленный кластер, новые рабочие места для высококвалифицированного персонала, новый источник экономического роста региона, укрепление его политического капитала. Но для того, чтоб эти ожидания стали реальностью уже сегодня необходимы реальные достижения в разработке и внедрении БАС, что, собственно, и было продемонстрировано в ходе испытаний медицинского дрона".