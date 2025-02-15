Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [14087] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [9742] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [6176] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
18 марта 2024 09:09  [3173] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
29 февраля 2024 10:15  [2844] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
08 апреля 2024 19:35  [2230] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
02 августа 2024 16:48  [1786] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
17 апреля 2024 17:30  [1783] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
10 октября 2024 16:49  [1733] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1660] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2025 16:29  [58] Евгений Семенов: "Нижегородские власти прекрасно осознают потенциал гражданского применения дронов"
20 февраля 2025 16:19  [65] Родители намеренно заражают детей ветрянкой. Почему это опасно?
20 февраля 2025 16:05  [109] Депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ
20 февраля 2025 16:00  [97] Медицинские беспилотники внедряют в Нижегородской области
20 февраля 2025 15:25  [116] Перевозчиков ищут для автобусных маршрутов А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 15:12  [129] Щетинина озвучила в Совете Федерации предложения для повышения репродуктивного здоровья
20 февраля 2025 15:06  [156] Экспертиза второй раз отклонила проект строительства детской больницы в Сормове
20 февраля 2025 14:45  [154] Нижегородец отдаст в собственность города участок для расширения кладбища
20 февраля 2025 14:00  [170] Участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени
20 февраля 2025 13:47  [142] Число отремонтированных дорог в Нижегородской области выросло вдвое с 2018 года
Общество

Евгений Семенов: "Нижегородские власти прекрасно осознают потенциал гражданского применения дронов"

20 февраля 2025 16:29  [58] Общество

Нижегородский Минздрав, действуя в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в кооперации с "Горький Тех" и компанией "Клеверкоптер" провели успешные испытания грузового медицинского беспилотника.

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Оборонно-промышленный комплекс всегда играет роль драйвера научно-технического развития и служит источником роста национальной экономики. Однако, важнейшим обстоятельством здесь является то, что разрабатываемые ОПК технологии нередко становятся технологиями двойного назначения. 

Так, специальная военная операция обнаружила экстренную потребность в развитии беспилотных авиасистем, но руководство страны, подошло к решению этого вопроса масштабно. Запуская национальный проект БАС, правительство России ориентировало инженеров и промышленников страны на разработку и производство продуктов, базирующихся на основе универсальных технологий, которые в равной степени могли бы быть использованы как в военной, так и в гражданской сферах.

Именно по этому пути пошли нижегородские разработчики. Проведенные испытания свидетельствуют о том, что в регионе прекрасно осознают потенциал гражданского применения беспилотных авиасистем. Полагаю, что правительство Нижегородской области проводя подобные испытания участвует в национальном конкурентном процессе в результате которого формируется новая перспективная отрасль. БАС-индустрия в недалеком будущем – это серьезные государственные и частные инвестиции, инновационный научно-промышленный кластер, новые рабочие места для высококвалифицированного персонала, новый источник экономического роста региона, укрепление его политического капитала.  Но для того, чтоб эти ожидания стали реальностью уже сегодня необходимы реальные достижения в разработке и внедрении БАС, что, собственно, и было продемонстрировано в ходе испытаний медицинского дрона".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Евгений Семенов
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph