Нижегородцев отметили за вклад в развитие системы госуправления Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

27 февраля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области впервые вручен Почетный знак «За безупречную службу в Нижегородской области». В церемонии награждения приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Профессиональная региональная награда – Почетный знак «За безупречную службу в Нижегородской области» была учреждена в 2024 году по инициативе губернатора области. Данной наградой ежегодно будут отмечаться служащие за значительный вклад в развитие законодательства Нижегородской области, нормативно-правовой базы муниципалитетов, высокие результаты в профессиональной служебной деятельности и внедрение новых методов управления. Кандидат должен безупречно проработать на государственной гражданской или муниципальной службе не менее 15 лет.

«Сегодня мы впервые вручили гражданским служащим новую профессиональную региональную награду Почетный знак «За безупречную службу в Нижегородской области», – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Таким образом мы отметили людей, которые своим многолетним успешным трудом внесли существенный вклад в развитие системы госуправления. Эта награда является признанием их заслуг, а для других госслужащих – стимулом к росту профессионального мастерства».

Первыми награждены:

- Татьяна Бурова, начальник отдела экспертизы и формирования организационно-штатных структур министерства кадровой политики Правительства Нижегородской области.

- Наталия Добролюбова, начальник контрольно-аналитического отдела управления документационного обеспечения Нижегородской области.

- Ольга Краснова, руководитель Главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

- Леонид Литвиненко, директор государственно-правового департамента Нижегородской области.

- Василий Ольнев, заслуженный юрист РФ, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области с 2004-2015 годы.

- Борис Пудалов, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области.

- Екатерина Савинова, начальник отдела социального и жилищного законодательства государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.

- Любовь Сатаева, консультант протокольного сектора управления делами аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области (по декабрь 2014 года).

Также в рамках церемонии награждения за многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение законности, защиту прав и свобод граждан Почетной грамотой Нижегородской области был отмечен генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.