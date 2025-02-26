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Общество

Нижегородцам назвали топ-5 факторов, влияющих на детский иммунитет

27 февраля 2025 14:45  [80] Общество

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Нижегородской области, заведующая аллергологическим отделением НОДКБ Елена Тимофеева назвала пять ключевых факторов, влияющих на здоровье детской иммунной системы.  

По ее словам, иммунитет ребенка созревает естественным путем, и вмешательство в этот процесс с помощью иммуностимуляторов не только неэффективно, но и может быть небезопасным.  

Иммунная защита строится на трех основных компонентах: врожденный иммунитет, приобретенный иммунитет и поведенческая защита. Чтобы обеспечить их нормальное функционирование, необходимо минимизировать воздействие неблагоприятных факторов.  

Несбалансированное питание. Дефицит белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов, а также избыток простых углеводов ослабляют организм.  

Пассивное курение. Дым снижает защитную функцию эпителия дыхательных путей, делая ребенка более уязвимым перед инфекциями.  

Плохая экология. Загрязненный воздух, городской смог и вредные выбросы негативно отражаются на здоровье. Чем чаще ребенок бывает на свежем воздухе вне города, тем лучше.  

Контакт с патогенными микроорганизмами. Частые ОРВИ ослабляют иммунитет, создавая дополнительную нагрузку на организм.  

Малоподвижный образ жизни. Недостаток свежего воздуха, физической активности и солнечного света нарушает нормальные механизмы иммунной защиты.  

По словам Елены Тимофеевой, здоровый образ жизни – это главная и единственная эффективная стратегия, позволяющая поддерживать иммунитет без применения лекарственных препаратов.  

Регулярное правильное питание, активный отдых на свежем воздухе, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек в семье – это те меры, которые действительно работают.  

Иммунолог отметила, что вакцины формируют защиту аналогично естественному иммунному ответу, но без риска тяжелого течения заболевания. Введенный антиген – это ослабленный или убитый возбудитель, который не способен нанести вред организму, но позволяет выработать иммунную защиту.  

"Мы должны принять за аксиому правило: если мы можем защитить своих детей от инфекций, то мы обязаны это сделать", – подчеркнула Елена Тимофеева.

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Теги:
Дети Здоровье Минздрав
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