Нижегородцам назвали топ-5 факторов, влияющих на детский иммунитет Общество

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Нижегородской области, заведующая аллергологическим отделением НОДКБ Елена Тимофеева назвала пять ключевых факторов, влияющих на здоровье детской иммунной системы.

По ее словам, иммунитет ребенка созревает естественным путем, и вмешательство в этот процесс с помощью иммуностимуляторов не только неэффективно, но и может быть небезопасным.

Иммунная защита строится на трех основных компонентах: врожденный иммунитет, приобретенный иммунитет и поведенческая защита. Чтобы обеспечить их нормальное функционирование, необходимо минимизировать воздействие неблагоприятных факторов.

Несбалансированное питание. Дефицит белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов, а также избыток простых углеводов ослабляют организм.

Пассивное курение. Дым снижает защитную функцию эпителия дыхательных путей, делая ребенка более уязвимым перед инфекциями.

Плохая экология. Загрязненный воздух, городской смог и вредные выбросы негативно отражаются на здоровье. Чем чаще ребенок бывает на свежем воздухе вне города, тем лучше.

Контакт с патогенными микроорганизмами. Частые ОРВИ ослабляют иммунитет, создавая дополнительную нагрузку на организм.

Малоподвижный образ жизни. Недостаток свежего воздуха, физической активности и солнечного света нарушает нормальные механизмы иммунной защиты.

По словам Елены Тимофеевой, здоровый образ жизни – это главная и единственная эффективная стратегия, позволяющая поддерживать иммунитет без применения лекарственных препаратов.

Регулярное правильное питание, активный отдых на свежем воздухе, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек в семье – это те меры, которые действительно работают.

Иммунолог отметила, что вакцины формируют защиту аналогично естественному иммунному ответу, но без риска тяжелого течения заболевания. Введенный антиген – это ослабленный или убитый возбудитель, который не способен нанести вред организму, но позволяет выработать иммунную защиту.

"Мы должны принять за аксиому правило: если мы можем защитить своих детей от инфекций, то мы обязаны это сделать", – подчеркнула Елена Тимофеева.