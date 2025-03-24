Дмитрий Серов: "Герои. Нижегородская область - очень актуальный проект" Общество

«Считаю проект «Герои. Нижегородская область» очень актуальным. Он поможет участникам спецоперации после возвращения к мирной жизни быть востребованными в новом качестве, развить в себе новые навыки, прежде всего, управленческие», - считает участник СВО нижегородец Дмитрий Серов.

По его словам, о программе «Герои. Нижегородская область» он узнал из СМИ и сразу решил подать заявку.

«Люблю развиваться, и от этой программы у меня большие ожидания. Хотел бы прокачать, в первую очередь, коммуникационные навыки: умение слушать и слышать людей, вникать в их нужды, помогать, обладать необходимыми знаниями и компетенциями для решения необходимых вопросов. После завершения обучения хотел бы себя попробовать в госслужбе, в общественной деятельности и различных сферах, которые с этим связаны», - говорит Дмитрий.

Помимо юридического образования, которое он получил еще до участия в СВО, сейчас нижегородец заочно учится в Российской академии народного хозяйства и госслужбы по специальности «Право и обеспечение национальной безопасности».

«Юридическая подготовка, безусловно, пригодится мне в будущем на муниципальной и государственной службе», - уверен Дмитрий Серов.

Как сообщалось ранее, прием заявок на участие в программе «Герои. Нижегородская область» продлен до 31 марта 2025 года. Регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область» доступна через президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей» по ссылке https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программ – аналогов федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах. По количеству зарегистрировавшихся на участие в программе Нижегородская область входит в число регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе.

Главная цель программы «Герои. Нижегородская область» — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных компаниях, корпорациях регионального уровня.

После завершения этапа регистрации участников ждут анкетирование и тестирование, а также отбор, одним из этапов которого станет командообразующая программа.

Прошедших все этапы участников ждут четыре образовательных модуля, которые состоятся с августа 2025 года по август 2026 года по темам «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Лекции будут проводить ведущие федеральные спикеры, региональные управленцы и преподаватели Нижегородского института управления Президентской академии.

Наставниками участников программы станут руководители различных уровней: представители правительства Нижегородской области, Законодательного собрания, городской Думы, администрации Нижнего Новгорода и муниципалитетов, а также руководители крупных коммерческих организаций. Наставники сами выразили желание передать свой опыт ветеранам СВО. При формировании окончательного списка наставников будут приниматься во внимание пожелания участников программы.

Программа «Герои. Нижегородская область» завершится итоговым тестированием, выходным ассессментом и защитой проектов. В конце программы участники получат удостоверения о дополнительном профессиональном образовании от РАНХиГС и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Также выпускники программы смогут претендовать на руководящие должности в государственном и муниципальном секторах, в коммерческих организациях.