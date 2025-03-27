Нижегородцы пожаловались на огромные очереди у входа в школу №117 Общество

Фото: фото из социальных сетей

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ученики стоят в получасовых очередях при входе в школу №117 из-за проверки вещей. Информация об этом появилась в социальных сетях от самих школьников.

Такие меры безопасности вызвала поножовщина, которая произошла в учебном заведении в марте. Тогда восьмиклассник пырнул ножом двух сверстников и сбежал из школы. Причиной происшествия мог стать буллинг.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском депобре, в школе в первую смену обучаются более 900 школьников. Вход в здание осуществляется через главный пост охраны, где дежурит один сотрудник охранного предприятия, имеющий право проверять личные вещи школьников (у остального персонала таких полномочий нет).

Большее количество учеников приходит непосредственно перед началом занятий, поэтому такие очереди и скапливаются. Педагоги регулярно обсуждают с детьми и их родителями причины утренних очередей и призывают приходить в школу заранее, чтобы избежать скоплений у входа.

Администрация школы активно работает над тем, чтобы сделать процесс входа более быстрым и безопасным. В частности, рассматривается возможность привлечения дежурных администраторов к разделению потоков учащихся. Это позволит оперативнее проводить досмотр тех, у кого металлодетектор среагировал на наличие металлических предметов.

Ранее сообщалось, нижегородскую учительницу уволили из-за скандала с обнаженными фотографиями.