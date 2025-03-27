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Экономика

Porsche пытается оспорить арест доли в российской "дочке" из-за долга перед ГАЗом

08 апреля 2025 09:45  [42] Экономика
Porsche пытается оспорить арест доли в российской дочке из-за долга перед ГАЗом

Две немецкие компании, Porsche Zentrum Hoppegarten GmbH и Porsche Financial Services GmbH, обратились в Арбитражный суд Москвы с исками против судебных приставов, которые ведут исполнительное производство по взысканию долга с концерна Volkswagen в пользу Горьковского автозавода. Об этом сообщает "Ъ — Приволжье". 

Напомним, что в 2024 году в рамках разбирательства с Volkswagen Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Горьковского автозавода к Volkswagen и взыскал с немецкого автоконцерна 16,9 млрд рублей. В российской компании аргументировали, что из-за ухода концерна в марте 2022 года с российского рынка и приостановке производства на нижегородском автозаводе, ГАЗ понес значительные убытки.

В процессе исполнения судебного решения приставы наложили обеспечительный арест на 100% доли в уставном капитале ООО "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд", номинальной стоимостью 5,1 млн рублей, а также ввели ограничение на отчуждение этой доли. Федеральной налоговой службе запрещено регистрировать любые изменения, связанные с реорганизацией или ликвидацией компании.

Немецкие владельцы долей в российской структуре считают действия действия судебного пристава-исполнителя незаконными и требуют отменить запреты. С аналогичными претензиями в суд также обратилось ООО "Порше Руссланд". Компания подала отдельный иск к приставу-исполнителю.

Напомним, в 2011 году "Группа ГАЗ" подписала соглашение с ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" о сборке автомобилей на площадке в Нижнем Новгороде. Срок действия договора был установлен до 31 декабря 2025 года. В 2017 году был заключен договор о поставке двигателей производства VW и производства автомобилей с их использованием. Однако в марте 2022 года автоконцерн объявил о своем уходе с российского рынка и остановке сборки автомобилей на нижегородском заводе, включая прекращение поставок двигателей. 

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Теги:
Автопром ГАЗ Суд
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