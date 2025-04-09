Нижегородские власти предлагают ввести выплаты за 75 и 80 лет в браке Общество

Фото: Александр Воложанин

Выплаты супругам, прожившим 75 и 80 лет в браке, хотят ввести в Нижегородской области. Проект изменений в закон "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни" внесен в Заксобрание региона.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для увеличения категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты в связи с юбилеями совместной жизни.

В действующей редакции выплаты положены парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 лет. Они получают к каждой такой дате по 10 тысяч рублей. Но есть несколько условий. Супруги должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в регионе последние 10 лет.

Документом предлагается добавить список парами, которые прожили вместе 75 и 80 лет. По данным правительства, в этом случае число семей-получателей юбилейных выплат увеличится на 10 пар (ежегодно).

Кроме того, предлагается изменить сроки для обращения за получением единовременной денежной выплаты. Сейчас пара должна сделать это в течение года, в котором наступает юбилейная дата. В новой редакции предлагается отсчитывать этот же год со дня наступления юбилейной даты.

В проекте также оговорено, что если закон примут, то он начнет действовать задним числом — с 1 января 2025 года. Кроме того, на его реализацию потребуется дополнительно 101,3 тысячи рублей.

Добавим, что в 2024 году 5740 нижегородских семей получили выплаты в честь юбилея совместной жизни.

Ранее сообщалось, что более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле.