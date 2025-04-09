Андрей Самсонов: "Эффективность программы будет зависеть от общего развития городской среды" Общество

В Нижегородской области запущен новый онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

"С помощью портала "Живи и работай в Нижнем!" айтишники из других субъектов России смогут получить персональный план переезда, ответив всего на несколько вопросов. На сайте есть информация о вакансиях и предприятиях региона. Если возникают вопросы – можно воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который сможет помочь с самыми разными задачами, возникающими при переезде", – отмечает губернатор.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Важной отличительной чертой действующей нижегородской команды является системный, комплексный подход к развитию сфер, определенных в качестве приоритетных. Это выражается в решениях, которые внешне могут показаться даже не слишком важными или актуальными, но складываются в общую картину максимальных усилий в сочетании с другими.

Сегодня айтишники - одна из основных групп, активно работающих удаленно. И таких работников в нижегородских компаниях не мало. Казалось бы, они не слишком нуждаются в подобной поддержке, и для части из них это верно. Но, есть нюанс…

Одновременно, айтишники, одна из самых молодых, мобильных и располагающих высокими доходами социальных групп. Очень высоко ценящая инфраструктуру, комфорт и другие достоинства места проживания. "Кремниевая долина" и другие, менее масштабные, примеры - демонстрируют кумулятивный эффект от концентрации ИТ-специалистов в одном регионе. Все это в совокупности создает внешние условия для развития ИТ-кластера в Нижнем Новгороде физически, то есть через создание внутренних условий для переезда в регион квалифицированных специалистов.

Эффективность программы во многом будет зависеть не столько от успехов других ИТ-направлений в Нижнем Новгороде, сколько от общего развития городской среды. Комфорт, благоустройство, безопасность, развитие инфраструктуры города и микрорайонов, качество и доступность социальных услуг - по этим параметрам город должен как минимум соответствовать уровню других "миллионников", конкурирующих за квалифицированные кадры".