ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [17646] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [12494] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [8294] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
02 августа 2024 16:48  [1887] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
17 апреля 2024 17:30  [1856] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
10 октября 2024 16:49  [1838] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1766] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
10 июля 2024 17:58  [1697] Зоя Арнацкая: "IT-cпециалистов из Нижегородской области не готовы отдавать в Москву"
26 сентября 2024 17:16  [1693] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
13 февраля 2025 12:24  [1665] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2025 17:13  [46] Клещи укусили уже 126 нижегородцев
10 апреля 2025 17:00  [60] Андрей Самсонов: "Эффективность программы будет зависеть от общего развития городской среды"
10 апреля 2025 16:52  [87] Нижегородские власти предлагают ввести выплаты за 75 и 80 лет в браке
10 апреля 2025 16:35  [92] Нижегородская область создает консьерж-сервис для переезда IT-специалистов
10 апреля 2025 16:26  [92] После капремонта открылась школа №3 в Богородске
10 апреля 2025 15:58  [126] Свалки в Советском районе убрали после жалоб нижегородцев
10 апреля 2025 15:47  [117] Два концерта для сбора средств нуждающимся детям прошли в Выксе и Москве
10 апреля 2025 15:38  [181] Нижегородская "училка" записала урок русского языка для Ксении Собчак
10 апреля 2025 14:55  [123] Продажу товаров, помогающих обойти закон, хотят запретить в России
10 апреля 2025 14:48  [206] Власти решают судьбу бывшего здания Арбитражного суда в Нижегородском кремле
Общество

Андрей Самсонов: "Эффективность программы будет зависеть от общего развития городской среды"

10 апреля 2025 17:00  [60] Общество

В Нижегородской области запущен новый онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин. 

"С помощью портала "Живи и работай в Нижнем!" айтишники из других субъектов России смогут получить персональный план переезда, ответив всего на несколько вопросов. На сайте есть информация о вакансиях и предприятиях региона. Если возникают вопросы – можно воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который сможет помочь с самыми разными задачами, возникающими при переезде", – отмечает губернатор.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Важной отличительной чертой действующей нижегородской команды является системный, комплексный подход к развитию сфер, определенных в качестве приоритетных. Это выражается в решениях, которые внешне могут показаться даже не слишком важными или актуальными, но складываются в общую картину максимальных усилий в сочетании с другими.

Сегодня айтишники - одна из основных групп, активно работающих удаленно. И таких работников в нижегородских компаниях не мало. Казалось бы, они не слишком нуждаются в подобной поддержке, и для части из них это верно. Но, есть нюанс…

Одновременно, айтишники, одна из самых молодых, мобильных и располагающих высокими доходами социальных групп. Очень высоко ценящая инфраструктуру, комфорт и другие достоинства места проживания. "Кремниевая долина" и другие, менее масштабные, примеры - демонстрируют кумулятивный эффект от концентрации ИТ-специалистов в одном регионе. Все это в совокупности создает внешние условия для развития ИТ-кластера в Нижнем Новгороде физически, то есть через создание внутренних условий для переезда в регион квалифицированных специалистов.

Эффективность программы во многом будет зависеть не столько от успехов других ИТ-направлений в Нижнем Новгороде, сколько от общего развития городской среды. Комфорт, благоустройство, безопасность, развитие инфраструктуры города и микрорайонов, качество и доступность социальных услуг - по этим параметрам город должен как минимум соответствовать уровню других "миллионников", конкурирующих за квалифицированные кадры".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-специалисты Андрей Самсонов Сервис
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph