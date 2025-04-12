Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [17817] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [12674] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [8414] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
02 августа 2024 16:48  [1915] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
10 октября 2024 16:49  [1866] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1806] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
26 сентября 2024 17:16  [1726] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
10 июля 2024 17:58  [1724] Зоя Арнацкая: "IT-cпециалистов из Нижегородской области не готовы отдавать в Москву"
13 февраля 2025 12:24  [1706] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
06 марта 2025 19:56  [1646] Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
Последние новости рубрики Экономика
17 апреля 2025 19:22  [1] Сергей Судьин: "Произведенная нижегородцами продукция будет пользоваться большим спросом, чем привезенная из Томской области"
17 апреля 2025 19:14  [17] Евгений Семенов: "Брендовый инструмент "Сделано нижегородцами" действительно работает""
17 апреля 2025 19:04  [49] Новый бренд "Сделано нижегородцами" появился в торговых сетях Нижегородской области
17 апреля 2025 16:56  [96] Проекты нижегородского центра "Мой бизнес" признаны лучшими в двух номинациях одноименной премии
17 апреля 2025 14:49  [386] Конкуренция за рабочие места в Нижегородской области стремительно растет
17 апреля 2025 12:55  [256] Инвестпредложение по созданию объектов придорожного сервиса появилось в Нижегородской области
17 апреля 2025 11:30  [531] Приставы добились выплаты 1 млн рублей от Сокольского водоканала
17 апреля 2025 10:19  [250] Глеб Никитин представил стратегию развития индустрии детских товаров в Москве
17 апреля 2025 07:14  [251] 50,5 млн рублей выделено на ремонт Лысогорского съезда в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 19:41  [369] Доля отказов по розничным кредитам в Нижегородской области выросла до 76,5%
Экономика

Сергей Судьин: "Произведенная нижегородцами продукция будет пользоваться большим спросом, чем привезенная из Томской области"

17 апреля 2025 19:22  [1] Экономика
Сергей Судьин: Произведенная нижегородцами продукция будет пользоваться большим спросом, чем привезенная из Томской области

В крупных федеральных торговых сетях Нижегородской области появился новый бренд — "Сделано нижегородцами". В первую очередь бренд призван способствовать продвижению и сбыту товаров местных сельхозпроизводителей, при этом продукция других отраслей нижегородской промышленности тоже будет продаваться под этим брендом.

По просьбе НИА "Нижний Новгород" о новации высказался Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ имени Лобачевского:

"Вообще, идея не новая и в различных вариациях возникает практически везде. И дело тут не только в локальном патриотизме: просто надо иногда напоминать самим себе, что мы очень многое умеем сами и этим вполне можно гордиться. Помню продвижение местных товаров под лозунгом "Покупай нижегородское", а однажды в немецком Кельне видел ярмарку, которая называлась "Mehr Heimat!" – т.е., "Больше Родины!" Даже помню огромную пластмассовую лиловую корову на входе, видимо, символизирующую требуемый объем той самой родины.

Рассуждать о возможных преимуществах достаточно сложно. Думается, что в силу чисто прагматических логистических соображений продукция (особенно традиционная сельскохозяйственная), произведенная нижегородцами, будет пользоваться куда большим спросом, чем, например, привезенная из Томской области. Одинаково высокое качество продукции из этих регионов, само собой, в этой ситуации даже не обсуждается. С другой стороны, полностью перейти на произведенные нами товары попросту не получится: всего, что нам надо, не смогут произвести даже такие талантливые люди, как нижегородцы. И тогда придется покупать товары, произведенные не нижегородцами… Интересно, кто и как на это будет реагировать.

Исходя из этого, данная акция носит чисто имиджевый характер и должна остаться чисто для внутреннего потребления. Иначе при должной раскрутке мы рискуем получить настоящие внутренние торговые войны между регионами и ненужную локализацию на достаточно ограниченном внутреннем рынке. Для этого надо быть уверенным в том, что к нам все одинаково хорошо относятся. А как на это среагируют представители торговых компаний? В мире уже давно зафиксирован переход от "made in" к "made by".

Но в любом случае, это инициатива очень интересная и нужная, если не ждать от нее чего-то сногсшибательного и не возлагать на нее какие-то невероятные надежды. Нижегородцы имеют право гордиться сделанным, выращенным, произведенным собственными руками и рассказывать об этом всей стране".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мнения Сергей Судьин Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph