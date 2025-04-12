Сергей Судьин: "Произведенная нижегородцами продукция будет пользоваться большим спросом, чем привезенная из Томской области" Экономика

В крупных федеральных торговых сетях Нижегородской области появился новый бренд — "Сделано нижегородцами". В первую очередь бренд призван способствовать продвижению и сбыту товаров местных сельхозпроизводителей, при этом продукция других отраслей нижегородской промышленности тоже будет продаваться под этим брендом.

По просьбе НИА "Нижний Новгород" о новации высказался Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ имени Лобачевского:

"Вообще, идея не новая и в различных вариациях возникает практически везде. И дело тут не только в локальном патриотизме: просто надо иногда напоминать самим себе, что мы очень многое умеем сами и этим вполне можно гордиться. Помню продвижение местных товаров под лозунгом "Покупай нижегородское", а однажды в немецком Кельне видел ярмарку, которая называлась "Mehr Heimat!" – т.е., "Больше Родины!" Даже помню огромную пластмассовую лиловую корову на входе, видимо, символизирующую требуемый объем той самой родины.

Рассуждать о возможных преимуществах достаточно сложно. Думается, что в силу чисто прагматических логистических соображений продукция (особенно традиционная сельскохозяйственная), произведенная нижегородцами, будет пользоваться куда большим спросом, чем, например, привезенная из Томской области. Одинаково высокое качество продукции из этих регионов, само собой, в этой ситуации даже не обсуждается. С другой стороны, полностью перейти на произведенные нами товары попросту не получится: всего, что нам надо, не смогут произвести даже такие талантливые люди, как нижегородцы. И тогда придется покупать товары, произведенные не нижегородцами… Интересно, кто и как на это будет реагировать.

Исходя из этого, данная акция носит чисто имиджевый характер и должна остаться чисто для внутреннего потребления. Иначе при должной раскрутке мы рискуем получить настоящие внутренние торговые войны между регионами и ненужную локализацию на достаточно ограниченном внутреннем рынке. Для этого надо быть уверенным в том, что к нам все одинаково хорошо относятся. А как на это среагируют представители торговых компаний? В мире уже давно зафиксирован переход от "made in" к "made by".

Но в любом случае, это инициатива очень интересная и нужная, если не ждать от нее чего-то сногсшибательного и не возлагать на нее какие-то невероятные надежды. Нижегородцы имеют право гордиться сделанным, выращенным, произведенным собственными руками и рассказывать об этом всей стране".