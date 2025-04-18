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Общество

Приток медработников зафиксировали в Нижегородской области

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Приток медработников зафиксировали в Нижегородской области

В 2024 году в Нижегородской области впервые за несколько лет зафиксировано превышение числа новых сотрудников в системе здравоохранения над числом уволившихся. Статданными поделился в своем телеграм-канале главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Так, вместо 1221 медика, покинувшего профессию, пришли 1362 специалиста. Таким образом, кадровый состав увеличился на 141 человека.

В региональном правительстве и Министерстве здравоохранения рассчитывают, что положительная динамика сохранится и в следующем году. Этому способствует комплекс социальных мер, направленных на привлечение и поддержку медицинских работников.

Среди новых сотрудников — 94 специалиста, приехавшие из других регионов России. Ещё 44 врача и медсестры перешли на работу из частных клиник в государственные учреждения здравоохранения Нижегородской области.

Финансовую поддержку получили и уже работающие медики. Единовременные выплаты предоставлены 120 врачам, фельдшерам и медсёстрам. Также действует программа компенсации аренды жилья.

Поддержка предусмотрена и для будущих специалистов. Полную компенсацию оплаты обучения в медицинском вузе получили 55 студентов, обучающихся на платной основе. Условием является дальнейшая работа в региональной системе здравоохранения.

Кроме того, 758 студентов, обучающихся по целевому направлению, ежегодно получают дополнительную выплату в размере 50 000 рублей к основной стипендии.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата нижегородских врачей 81 тысяча рублей. Также стало известно, что в регионе вырос спрос за медиков. 

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Теги:
Врачи Здравоохранение
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