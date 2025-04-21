512 млн рублей выделено на дом для переселения из аварийного жилья в Арзамасе Экономика

В Арзамасе построят дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

По его данным, в здании будет 90 квартир, которые в дальнейшем будут предоставляться по договорам социального найма (мены). На его возведение планируется потратить 512,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 12 мая 2025 года. Заказчиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород".

Дом должен быть построен до 9 ноября 2026 года, а введен в эксплуатацию - до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что проектную документацию строительства этого жилого дома одобрила госэкспертиза.