ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 апреля 2025 15:42  [122] 512 млн рублей выделено на дом для переселения из аварийного жилья в Арзамасе
22 апреля 2025 14:30  [180] Гороскоп и ИИ помогли нижегородке выиграть в лотерею 36 000 000 рублей
22 апреля 2025 14:27  [107] Регцентр компетенций подвел промежуточные итоги внедрения бережливых технологий на производстве автофургонов
22 апреля 2025 14:25  [108] Академия профессионального роста открылась при Нижегородском кадровом центре "Работа России"
22 апреля 2025 11:02  [135] Григоренко: Баимский ГОК — пример стратегического партнерства государства и бизнеса
22 апреля 2025 09:42  [181] Инновации в энергетике: моторы научатся говорить по-русски
22 апреля 2025 09:40  [159] Депутаты ЗСНО обсудили проект изменений в областной бюджет на 2025 год
21 апреля 2025 17:40  [232] Нижегородский Центр "Мой бизнес" представил опыт поддержки бизнеса по маркировке продукции
21 апреля 2025 17:38  [245] "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+
21 апреля 2025 17:33  [255] Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии РЭЦ в Таджикистане
Экономика

512 млн рублей выделено на дом для переселения из аварийного жилья в Арзамасе

22 апреля 2025 15:42  [122] Экономика
512 млн рублей выделено на строительство дома для переселенцев в Арзамасе

В Арзамасе построят дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

По его данным, в здании будет 90 квартир, которые в дальнейшем будут предоставляться по договорам социального найма (мены). На его возведение планируется потратить 512,1 млн рублей. 

Заявки принимаются до 12 мая 2025 года. Заказчиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород". 

Дом должен быть построен до 9 ноября 2026 года, а введен в эксплуатацию - до 20 ноября. 

Ранее сообщалось, что проектную документацию строительства этого жилого дома одобрила госэкспертиза. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Ветхий фонд Переселение
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2025 16:30  [460] Программу переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в ЗСНО
16 апреля 2025 15:14  [556] 250 аварийных МКД расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
16 апреля 2025 12:14  [820] План расселения в Нижегородской области на 2025 год сократили вдвое
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph