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Нижегородцам рассказали, как защитить жилье от краж в майские праздники

30 апреля 2025 14:50  [33] Происшествия
Нижегородцам напомнили, как защитить свой дом от краж в майские праздники

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С наступлением теплого сезона в Нижегородской области увеличивается число краж из квартир, дач и частных домов. Врио начальника 9-го отдела по организации работы и раскрытию краж из жилищ граждан Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Нижегородской области майор полиции Алексей Кошелев на пресс-конференции в НОИЦ напомнил гражданам о мерах безопасности, которые помогут сохранить имущество.

Советы по защите жилья:

  • всегда закрывайте двери, даже если выходите на несколько минут;
  • не оставляйте ключи в замке и не прячьте их в "известных" местах (под ковриком, в почтовом ящике);
  • установите надежные замки и при возможности — решетки на окна первых и вторых этажей;
  • уезжая надолго, попросите соседей забирать почту и листовки — это создаст видимость присутствия;
  • не публикуйте в соцсетях информацию о своем отъезде;
  • обращайте внимание, кто заходит за вами в подъезд. Особенно, если человек скрывает лицо капюшоном или маской;
  • рассмотрите возможность подключения квартиры к охранной сигнализации. При срабатывании наряд прибывает в течение 3-5 минут;
  • не храните ценные вещи в легкодоступных местах.

При обнаружении вора в квартире:

  • ее входите в квартиру, если подозреваете, что там находится злоумышленник. Немедленно вызовите полицию;
  • если вошли и застали вора — действуйте по ситуации. Если есть возможность — закройте его в помещении или следите за ним на безопасной дистанции до приезда полиции;
  • если преступник скрылся — постарайтесь запомнить его приметы и, если возможно, сфотографировать или заснять на видео.

Если ваш дом все-таки ограбили, ничего не трогайте в помещении до прибытия следственно-оперативной группы. Это поможет сохранить следы и улики, добавил полицейский Алексей Кошелев. 

Ранее сообщалось, что количество квартирных краж выросло в Нижегородской области на 32,8%. 

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Теги:
Кража МВД
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