Полицейские изъяли почти 700 литров алкоголя в Нижнем Новгороде

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Нижегородской области совместно с полицейскими из УМВД России по Нижнему Новгороду и специалистами отдела по исполнению административного законодательства провели масштабную проверку торговых точек и заведений общественного питания. Информация об этом размещена на сайте полицейского главка.
В рамках рейда были обследованы 27 объектов, включая магазины, бары, буфеты и другие места розничной торговли, расположенные в разных районах областного центра.
По итогам мероприятий были зафиксированы нарушения, подпадающие под действие статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ — нарушение правил реализации спиртосодержащей продукции, а также статьи 14.17, касающейся незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
В ходе проверки из незаконного оборота изъято 686 литров спиртосодержащих напитков.
В настоящее время по выявленным фактам проводится административное расследование. Все собранные материалы будут переданы в суд для дальнейшего процессуального рассмотрения.
Напомним, что власти предлагают запретить продажу алкоголя по воскресеньям в Нижегородской области.
Также сообщалось, что кое-где в Нижнем Новгороде будет ограничена продажа алкоголя в День Победы.
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