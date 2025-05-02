Подаренные нижегородцами инструменты помогли юным музыкантам из Харцызска победить в конкурсе Культура и отдых

Фото: Роман Пермяков/ VK

Оркестр воспитанников Школы искусств города Харцызска стал лауреатом республиканского смотра-конкурса духовых оркестров ДНР. Об этом в "ВКонтакте" сообщил заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков.

Он отметил, что, по словам педагогов, особое звучание коллектива стало возможным благодаря новым инструментам, изготовленным в нижегородских мастерских и переданным школе по инициативе губернатора региона Глеба Никитина.

Возвращение победителей совпало с визитом делегации из столицы Приволжья, прибывшей в подшефный город Харцызск. Роман Пермяков назвал символичным, что автобус с юными музыкантами подъехал к Аллее Победы, восстановленной при участии нижегородских специалистов, во время записи интервью с заместителем директора школы.

Несмотря на усталость после дороги, оркестранты исполнили свою конкурсную композицию "Душа музыканта" еще раз — уже в родном городе перед гостями.

Ранее о работах, проводимых нижегородцами в подшефном Харцызске, рассказал заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.