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Политика

Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР

30 апреля 2025 09:55  [66] Политика
Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР

Фото: телеграм-канал Андрея Гнеушева

Нижегородская область продолжает оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры на подшефной территории в Донецкой народной республике. Об этом в своем телеграм-канале напомнил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев по итогам рабочей поездки в ДНР.

По его словам, нижегородские специалисты участвуют в благоустройстве городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, а с текущего года также начали работы в Мангуше. В рамках визита делегация осмотрела ряд объектов, где уже ведутся восстановительные работы.

Гнеушев отметил, что с 2022 года удалось выполнить значительный объем работ: отремонтированы дороги, модернизирована инженерная инфраструктура, приведены в порядок социальные учреждения и общественные пространства. Он подчеркнул, что за три года удалось реализовать фактически пятилетний план.

Особое внимание, по словам замгубернатора, уделяется обратной связи от местных жителей — именно она позволяет оценить, насколько комфортнее и безопаснее становится жизнь в этих населённых пунктах.

Также сообщается, что все контракты на выполнение работ в 2025 году уже заключены, и подрядчики приступили к их реализации. Кроме того, в регионе уже началось планирование проектов на 2026 год.

Ранее сообщалось, что в Харцызске в преддверии Дня Победы высадили новую аллею в сквере "Нижегородский".

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Теги:
Андрей Гнеушев ДНР
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