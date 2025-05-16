Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей поездки в Чкаловский округ осмотрел объекты, восстановленные в 2024 году Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО "АСИРИС") при поддержке регионального министерства туризма и промыслов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Совместно с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием губернатор посетил ряд храмов в Пурехе и Чкаловске, включая церковь Николая Чудотворца 1864 года постройки, церковь Рождества Пресвятой Богородицы начала XVII века, а также церковь Сошествия Святого Духа, возведённую в 1855 году. Все три объекта в настоящее время не действуют и нуждаются в реставрации.

Глеб Никитин и митрополит также возложили цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Пурех и побывали в действующем Спасо-Преображенском храме.

"Нижегородская епархия ведёт восстановление храмов в Пурехе. Наша задача — помочь ускорить этот процесс. Дал необходимые поручения. С владыкой обсудили необходимость сохранить внутреннее убранство под куполом Спасо-Преображенской церкви, где сейчас идут реставрационные работы", — отметил губернатор.

В Пурехе главе региона также представили результаты благоустройства, выполненного летом 2024 года в рамках масштабного проекта по сохранению исторической среды. Работы прошли на улицах Ленина, Южной и Луговой. Здесь восстановили фасады и заборы жилых домов, отремонтировали кровли, цоколи и ливнёвки, установили новые деревянные ограждения.

По словам губернатора, важно улучшать облик села, чтобы Пурех стал заметной туристической точкой. Он отметил, что будет продолжен проект "Чистое небо", а также обновлено уличное освещение. Кроме того, он поручил организовать круговой тротуарный маршрут в центре, а также заменить наличники на домах, чтобы подчеркнуть красоту традиционных промыслов Нижегородчины.

В Чкаловске губернатор оценил итоги реставрационных работ. В границах улиц Чернышевского, Чкалова, Маяковского и вдоль берега от Мемориального дома имени В. П. Чкалова до причала привели в порядок более 70 объектов. Работы включали ремонт крыш, покраску фасадов, установку водостоков, обустройство газонов, мощение тротуаров и монтаж новых деревянных заборов.

С участием волонтёров движения "Оберега" обновлены дома №10 по улице Халтурина и №4 по Чернышевского. Также проведена художественная консервация дома №1 в Клубном переулке совместно с художником Дмитрием Курбатовым и дома №8 на улице Воровского.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что в регионе придается большое значение сохранению подлинных объектов исторической среды. Эти памятники не только важны для культурного наследия, но и способствуют развитию туризма По информации регионального ведомства, работа по сохранению исторической среды реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

По словам директора АНО "АСИРИС" Екатерины Крюнас, Пурех связан с именем Дмитрия Пожарского — это символ исторической территории. Село также славится своими резными домами на улице Луговой, которые привлекают туристов.

Ранее сообщалось, что исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки.