Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 мая 2025 17:12  [3] Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин
17 мая 2025 16:36  [83] Нижегородские школьники помогли создать декорации для мультфильма о Китеж-граде
17 мая 2025 10:27  [281] Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки
17 мая 2025 09:09  [227] Более 230 нижегородских культурных проектов получили грантовую поддержку ПФКИ
17 мая 2025 08:00  [298] "Невидимый" памятник архитектуры XIX века исследуют в центре Нижнего Новгорода
16 мая 2025 17:28  [310] Бесплатный шаттл доставит нижегородцев до "Щелоковского хутора" в "Ночь музеев"
16 мая 2025 14:45  [397] Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
16 мая 2025 13:00  [312] Музей русского символизма появится в Нижнем Новгороде
16 мая 2025 12:30  [552] Никто не захотел восстанавливать Триумфальную арку в Нижнем Новгороде
16 мая 2025 10:15  [330] Коллекция Дудакова усилила фонд Нижегородского музея шедеврами "Голубой розы"
Культура и отдых

Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин

17 мая 2025 17:12  [3] Культура и отдых
Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин

Фото: Александр Воложанин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей поездки в Чкаловский округ осмотрел объекты, восстановленные в 2024 году Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО "АСИРИС") при поддержке регионального министерства туризма и промыслов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Совместно с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием губернатор посетил ряд храмов в Пурехе и Чкаловске, включая церковь Николая Чудотворца 1864 года постройки, церковь Рождества Пресвятой Богородицы начала XVII века, а также церковь Сошествия Святого Духа, возведённую в 1855 году. Все три объекта в настоящее время не действуют и нуждаются в реставрации.

Глеб Никитин и митрополит также возложили цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Пурех и побывали в действующем Спасо-Преображенском храме.

"Нижегородская епархия ведёт восстановление храмов в Пурехе. Наша задача — помочь ускорить этот процесс. Дал необходимые поручения. С владыкой обсудили необходимость сохранить внутреннее убранство под куполом Спасо-Преображенской церкви, где сейчас идут реставрационные работы", — отметил губернатор.

В Пурехе главе региона также представили результаты благоустройства, выполненного летом 2024 года в рамках масштабного проекта по сохранению исторической среды. Работы прошли на улицах Ленина, Южной и Луговой. Здесь восстановили фасады и заборы жилых домов, отремонтировали кровли, цоколи и ливнёвки, установили новые деревянные ограждения.

По словам губернатора, важно улучшать облик села, чтобы Пурех стал заметной туристической точкой. Он отметил, что будет продолжен проект "Чистое небо", а также обновлено уличное освещение. Кроме того, он поручил организовать круговой тротуарный маршрут в центре, а также заменить наличники на домах, чтобы подчеркнуть красоту традиционных промыслов Нижегородчины.

В Чкаловске губернатор оценил итоги реставрационных работ. В границах улиц Чернышевского, Чкалова, Маяковского и вдоль берега от Мемориального дома имени В. П. Чкалова до причала привели в порядок более 70 объектов. Работы включали ремонт крыш, покраску фасадов, установку водостоков, обустройство газонов, мощение тротуаров и монтаж новых деревянных заборов.

С участием волонтёров движения "Оберега" обновлены дома №10 по улице Халтурина и №4 по Чернышевского. Также проведена художественная консервация дома №1 в Клубном переулке совместно с художником Дмитрием Курбатовым и дома №8 на улице Воровского.

Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что в регионе придается большое значение сохранению подлинных объектов исторической среды. Эти памятники не только важны для культурного наследия, но и способствуют развитию туризма По информации регионального ведомства, работа по сохранению исторической среды реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

По словам директора АНО "АСИРИС" Екатерины Крюнас, Пурех связан с именем Дмитрия Пожарского — это символ исторической территории. Село также славится своими резными домами на улице Луговой, которые привлекают туристов.

Ранее сообщалось, что исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин митрополит Георгий Чкаловск
Поделиться:
Новости по теме
14 августа 2024 16:32  [1145] Более 70 объектов отремонтировано в историческом центре Чкаловска
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных