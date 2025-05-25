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Спорт

Московские полицейские завоевали Золотой кубок МВД на нижегородском льду

26 мая 2025 13:18  [376] Спорт
Московские полицейские завоевали Золотой кубок МВД на нижегородском льду

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области завершился открытый турнир МВД России по хоккею с шайбой, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами традиционно выступили нижегородские полицейские, обеспечив высокий уровень проведения соревнований и гостеприимную атмосферу для участников.

Финальный матч Золотого кубка стал кульминацией турнира. На льду встретились команды ГУ МВД России по Москве и Нижегородской области. В напряжённой игре победу одержала столичная команда — счёт финала составил 4:1.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поблагодарил участников за проявленный профессионализм и отметил, что такие качества, как стойкость и умение преодолевать трудности, одинаково важны и в спорте, и в службе.

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Теги:
МВД Хоккей
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