Московские полицейские завоевали Золотой кубок МВД на нижегородском льду

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В Нижегородской области завершился открытый турнир МВД России по хоккею с шайбой, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами традиционно выступили нижегородские полицейские, обеспечив высокий уровень проведения соревнований и гостеприимную атмосферу для участников.
Финальный матч Золотого кубка стал кульминацией турнира. На льду встретились команды ГУ МВД России по Москве и Нижегородской области. В напряжённой игре победу одержала столичная команда — счёт финала составил 4:1.
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поблагодарил участников за проявленный профессионализм и отметил, что такие качества, как стойкость и умение преодолевать трудности, одинаково важны и в спорте, и в службе.
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