Дебош с битой в подъезде жилого дома в Новинках закончился проверкой полиции

Полиция проводит проверку в связи с жалобами жителей одного из многоквартирных домов в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По ее данным, 25 и 26 мая в отдел полиции № 6 поступили заявления от жильцов дома в поселке Новинки. По их словам, сосед портит общее имущество и нарушает общественный порядок.
Позднее в региональных СМИ появились видеозаписи с камер наблюдения, установленных в жилом комплексе. На кадрах зафиксированы моменты повреждения камер видеонаблюдения, дверей квартир и лифта. судя по кадрам, хулиган орудовал битой.
В настоящее время участковый проводит проверку по всем поступившим обращениям. После ее завершения действиям мужчины будет дана правовая оценка.
В ГУ МВД также уточнили, что в течение 2025 года в отношении данного гражданина в органы внутренних дел других обращений не поступало.
Ранее сообщалось о задержании мужчины, бегавшем с ножом по двору в ЖК "Новая Кузнечиха".
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