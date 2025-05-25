Эксперт-мониторинг с 30 мая по 6 июня 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"В ожидании ответного удара", "X юбилейная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде", "Высокая коммуникационная активность губернатора Нижегородской области способствует успешной реализации региональных проектов".

Федеральная тема – В ожидании ответного удара

Эксперт "Минин-центра", публицист, политический аналитик, эксперт Изборского клуба, к. филос. н. Юрий Голубь отмечает, что украинский режим, как верно отметил президент РФ Владимир Путин, стремительно перерождается в открыто террористический.

"Атака на базы стратегических бомбардировщиков, взрывы мостов и аварии на железнодорожных путях в Брянской, Воронежской и Курской областях свидетельствуют о том, что Киев открыто перешёл к тактике террористической войны. И связано это, прежде всего, с неудачами ВСУ как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Но одновременно напрашивается вопрос: что нового произошло 1 июня и последующие дни? Какую из пресловутых "красных линий" пересекли киевский режим и его покровители? Нападения на компоненты наших стратегических сил были и раньше – достаточно вспомнить атаки на авиабазу в Энгельсе и РЛС "Воронеж". О взрывах мостов и говорить не стоит: Белгородская и Курская область каждый день подвергаются разрушительным террористическим атакам.

Чрезвычайно трудно представить, что атака на базы российских стратегических бомбардировщиков была предпринята без ведома Вашингтона и поддержки западных спецслужб. Заявления представителей команды Трампа о том, что Киев предпринял операцию по собственной инициативе, скорее убеждают в обратном. В конце концов именно Вашингтон больше всех заинтересован в том, чтобы протестировать уязвимость наших ядерных сил

Судя по заявлению Владимира Путина, окончательное закрепление за режимом Зеленского террористического статуса – лишь вопрос времени. Тем не менее помощник президента Юрий Ушаков, сообщил, что технические контакты по соответствующим линиям пока продолжают осуществляться.

Разумеется, ни о какой капитуляции с нашей стороны речь не идёт. Российская делегация ведёт переговоры жёстко, армия продолжает наступать, предложения противника о перемирии отвергаются.

Но одновременно видно, что российское руководство в целом настроено на урегулирование конфликта и старается действовать крайне осторожно и на театре боевых действий, и на внешнеполитической арене.

С одной стороны, эта осторожность оправдана. Как бы болезненны ни были теракты и диверсии, вступление в прямой конфликт с блоком НАТО или отдельными ядерными державами может привести к таким бедствиям, по сравнению с которыми нынешние трудности покажутся детской дракой в песочнице.

С другой – отсутствие адекватного ответа означает, что давление на нашу страну будет только усиливаться. Германия, Франция, Великобритания прямо заявляют о подготовке к войне.

На мирную риторику Трампа рассчитывать тоже рискованно, тем более что его команда в ближайшее время может существенно поменяется. Маск перешёл в открытую оппозицию, Такер Карлсон, Стив Бэннон, Алекс Джонс перестают понимать 47-го президента США, о чем открыто заявляют.

MAGA проект явно пробуксовывает, а неоконы-глобалисты усиливаются. Кратковременное потепление в российско-американских отношениях может смениться очередным заморозком. Собственно, об этом и говорит Трамп, намекая на санкционный закон Грэма - Блюменталя.

Одно можно сказать точно: рассчитывать на скорое завершение конфликта на Украине не приходится".

Федеральная тема – X юбилейная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что со 2 по 8 июня 2025 года в Нижнем Новгороде проходит X конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) (12+), участие в которой подтвердили представители более 30 стран мира.

"ЦИПР является главной форумной и деловой площадкой России, специализированной на вопросах развития IT-индустрии. Как и в предыдущие годы она отражает достижения и задачи, которые стоят перед государством в этой сфере. В работе пленарной части форума принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который отметил укрепление отечественной отрасли IT и рассказал об основных достижениях. Аналитики выделяют в его докладе двенадцать основных достижений, в числе которых рост доли IT в российском ВВП более чем на треть (до 2,4%), рост продажи российских IT-решений с 2022 года почти вдвое (до 4,5 трлн руб.), рост количества сотрудников в IT-индустрии до 1 млн человек (на 50% больше, чем в 2022 году), конкурентоспособность продуктов российской IT-индустрии и создание сети "цифровых атташе", помогающих экспорту отечественного ПО в 17 странах и др.

Михаил Мишустин также подтвердил намерение власти в приоритетном порядке поддерживать проекты в сфере ИИ. Конечно, не только средства государственного бюджета обеспечивают рост IT-сектора, но и инвестиционные финансы. Конкретным примером тому стала, в частности, экспозиция Нижегородской области, которую посетил председатель правительства России. Губернатор Глеб Никитин рассказал гостю о трех ключевых проектах, которые сейчас реализуются в Нижегородской области: IТ-кампус мирового уровня "Неймарк" — это, - как отметил Глеб Никитин, - инвестиционный проект, здесь нет федеральных и региональных средств; это полностью инвестиционный проект; кроме того, он представил проект строительства суперкомпьютера, который сможет обрабатывать большие массивы данных, и установки его в "Неймарке", а также федеральный технопарк "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде, который специализируется на IT и креативных индустриях.

Расширение масштабов отечественной IT-отрасли выводит её на новые рубежи задач и проблем, с которыми она сталкивается, и для которых нужны отечественные решения и разработки. В частности, увеличился контур кибер-атак. По результатам аналитики среднее число атак в пересчете на одну организацию выросло во всех исследуемых организациях, как в промышленных, так и в телекоммуникационных. При этом, если в 1 квартале 2025 года среднее количество атак по всем отраслям увеличилось в 3,2 раза в сравнении с предыдущим кварталом, то в промышленности этот показатель вырос более чем в 5 раз. Таким образом, по итогу 1 квартала текущего года на одну компанию из сектора промышленности в среднем приходилось более 200 инцидентов, а из отрасли телекома — 158 инцидентов. Защищённость всей IT-инфраструктуры, от устойчивого функционирования которой зависит всё большее число отраслей производства и социальной сферы, требует надёжных отечественных решений, безопасность в этой области должна развиваться опережающими темпами.

Другой контур новых задач высветил диалог на одной из сессий ЦИПРА между Михаилом Мишустиным и председателем совета директоров и основным владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым по поводу разработки российской ERP-системы промышленного уровня взамен продукта немецкой компании SAP. ERP – это комплексная программа для автоматизации бизнес-процессов предприятий, она нужна крупнейшим компаниям во всех отраслях. Современный аналог пробуют развернуть разработчики системы "1С" и РЖД. Опыт "Северстали" показывает, что "металлургам" на решение этого вопроса одного года явно мало, что все это гораздо дороже и сложнее, требует более филигранной проработки. Это задачи нового порядка сложности, по-видимому, они могут быть решены не на моно-корпоративной основе, а за счёт межотраслевых коопераций. В целом именно на такие формы широкого государственно-частного партнёрства и межведомственной кооперации различных корпораций ориентирует действующая стратегия развития IT- отрасли в России".

Региональная тема – Высокая коммуникационная активность губернатора Нижегородской области способствует успешной реализации региональных проектов

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 интегрированного индекса плотности федеральных контактов глав российских регионов за январь-май 2025 года, составленном командой коммуникационного холдинга Евгения Минченко.

"Данная оценка свидетельствует о высокой коммуникационной активности нижегородского губернатора.

Масштабность проектов, реализуемых командой губернатора на территории региона, требует повышенного внимания федерального центра. О результатах их реализации Глеб Никитин доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе визита премьер-министра в Нижегородскую область 2 июня 2025 года.

В регионе идёт реализация крупнейших инвестиционных проектов, в том числе с использованием инфраструктурного меню. Так, благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в регионе продолжается продление метрополитена.

В рамках программы модернизации городского электротранспорта построено 73 километра трамвайных линий в однопутном исчислении из 149, поставлено 90 трамваев нижегородского производства и все запланированные 120 электробусов. Часть обновленных маршрутов уже обслуживает новый подвижной состав.

В числе приоритетных направлений развития и модернизация инфраструктуры ЖКХ.

По программе Фонда национального благосостояния было инвестировано 7,4 миллиарда рублей, из них 5,1 миллиарда — федеральные средства, остальные — внебюджетные и региональные. И по новой программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" 2,6 миллиардов рублей будет вложено в 112 объектов ЖКХ.

Продолжается развитие транспортных коммуникаций, в областном центре идёт активная работа по второй и третьей очередям строительства дублёра проспекта Гагарина. Производятся работы по строительству путепровода в составе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов (Р-158). Техническая готовность третьей очереди превышает 30%, а общая готовность дублера - 20%.

На данный момент получено одобрение межведомственной комиссии Минтранса России на выделение федеральной субсидии на строительство пятого моста через реку Оку, который также был в общем инфраструктурном меню, ожидается окончательное решение межведомственной комиссии.

В качестве одного из примеров эффективного развития транспортного каркаса в регионе Глеб Никитин назвал кластер Арзамас — Дивеево — Саров, где благодаря инвестициям в транспортную инфраструктуру многократно превышена изначальная цель по привлечению туристического потока.

В 2024 году регион посетили 4 миллиона 700 тысяч туристов. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" предполагается реализовать 16 проектов строительства гостиниц на общую сумму 50 миллиардов рублей. Будет построено 2300 номеров, в настоящее время всё одобрено, и приняты соответствующие решения. Это позволит и ликвидировать дефицит мест, и обеспечить комфорт для гостей региона.

На завершающей стадии находится строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Дворец сможет принять 12 тысяч зрителей уже в этом году.

Успешная динамика в реализации всех этих проектов обусловлена постоянным рабочим взаимодействием губернатора с федеральным центром. Так, серьезный импульс в развитии модернизации нижегородского электротранспорта, транспортных коммуникаций и ЖКХ был задан в ходе визитов в Нижний Новгород заместителей председателя правительства России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина, а для реализации проектов в сфере туристической и спортивной инфраструктуры большую важность имел приезд в регион вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Таким образом, руководство Нижегородской области стремится в полной мере заручиться федеральной поддержкой в реализации региональных проектов, развивая активные контакты с представителями федерального руководства".