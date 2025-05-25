Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

В рамках рабочей поездки в Нижегородскую область заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел встречу с губернатором Глебом Никитиным. В ходе разговора стороны обсудили ключевые направления развития региона — науку, образование, спорт, туризм и молодежную политику, сообщает аппарат заместителя председателя правительства РФ.

Чернышенко отметил, что Нижегородская область входит в шестерку лидеров в национальном рейтинге научно-технологического развития. По его словам, в регионе создаются молодежные лаборатории, открываются научные центры в рамках программы "Мегагранты" и реализуются проекты Российского научного фонда.

Также вице-премьер подчеркнул успехи в сфере образования. В регионе создано около 30 тысяч новых мест в школах и детских садах, ведется реконструкция образовательных учреждений, а вузы и колледжи готовят специалистов по востребованным инженерным направлениям. В Нижнем Новгороде строится IT-кампус "Неймарк" мирового уровня. Три университета участвуют в программе "Приоритет 2030", ещё два — в статусе кандидатов. Кроме того, в регионе активно развивается проект "Профессионалитет", по числу созданных кластеров Нижегородская область — среди лидеров.

Особое внимание уделяется молодежной политике. В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" проводятся патриотические мероприятия, реализуются программы Росмолодежи. В волонтерском движении региона участвуют более 150 тысяч человек. Область неоднократно становилась победителем конкурса "Регион для молодых". Осенью в Нижнем Новгороде пройдёт слет Всемирного фестиваля молодёжи.

Рост показывает и туристическая отрасль — количество бронирований отелей увеличилось на 65% по сравнению с прошлым годом.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах региону выделено более 1,3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. Благодаря мерам поддержки построены новые модульные гостиницы, проведены работы по проектированию туристического кода центров городов — не только Нижнего Новгорода, но и Городца, Арзамаса, Выксы. Также реализуются инвестиционные проекты по программе льготного кредитования", — отметил Чернышенко.

Кроме того, в регионе активно развивается адаптивный спорт. Более четверти людей с ограниченными возможностями систематически занимаются физкультурой и спортом. В области работает около 1400 доступных спортивных объектов, включая Центр адаптивных видов спорта "Парус".

Глеб Никитин поблагодарил Дмитрия Чернышенко и федеральное правительство за поддержку и содействие. Он отметил, что программа "Профессионалитет" стала одним из самых эффективных инструментов подготовки кадров.

"Сейчас "Профессионалитет" — это один из самых эффективных, востребованных в моменте, актуальных проектов. Это очень важно, чтобы бизнес сам, по сути, участвовал в приемке работ в виде готовых специалистов. Мы с вами видим, насколько кадровый дефицит развернул, в том числе и бизнесменов, в сторону этой темы. Она сейчас, действительно, на очень хорошем треке реализации. Это реальный механизм, который позволяет, во-первых, мотивировать промышленность на развитие специального профессионального образования и бизнеса, а, во-вторых, кто вкладывает деньги, тот требует результат. С учетом того, что мы по количеству кластеров в "Профессионалитете" — лидеры, Нижегородская область и стала одной из точек проведения чемпионата. За это вам огромное спасибо!" — сказал Глеб Никитин.