Водитель умер в кабине автобуса во время заправки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Региональная Гострудинспекция начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с водителем автобуса филиала АО "Нижегородпассажиравтотранс".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 21:15 16 марта 57-летний водитель, работавший на регулярных городских маршрутах НПАП №2, после последнего рейса заехал на автозаправочную станцию, чтобы заправить автобус.

Он начал заправку и сразу вернулся в кабину. Когда бак был заполнен, оператор АЗС попросила его отъехать от колонки, но водитель не ответил.

Сотрудники станции подошли к автобусу и нашли мужчину без признаков жизни. На место вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть.

В соответствии с трудовым законодательством уже начато расследование этого происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде два рабочих погибли на стройке жилого дома.