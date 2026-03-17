Водитель умер в кабине автобуса во время заправки в Нижнем Новгороде

Фото:
Региональная Гострудинспекция начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с водителем автобуса филиала АО "Нижегородпассажиравтотранс".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 21:15 16 марта 57-летний водитель, работавший на регулярных городских маршрутах НПАП №2, после последнего рейса заехал на автозаправочную станцию, чтобы заправить автобус.
Он начал заправку и сразу вернулся в кабину. Когда бак был заполнен, оператор АЗС попросила его отъехать от колонки, но водитель не ответил.
Сотрудники станции подошли к автобусу и нашли мужчину без признаков жизни. На место вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть.
В соответствии с трудовым законодательством уже начато расследование этого происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+